Caterina Balivo, la romantica dedica al marito Guido. E una promessa

editato in: da

Serenità e amore sembrano aver riempito l’estate di Caterina Balivo. A farlo capire proprio lei che, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto una romanticissima dedica al marito Guido.

Vacanze tra l’Italia e gli Stati Uniti, mare, famiglia, amici e romanticismo sono stati gli elementi che hanno reso l’estate di Caterina Balivo indimenticabile. Ad accompagnarla il marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora. Ed è proprio al suo compagno di vita che la Balivo ha dedicato un tenero pensiero. La conduttrice ha colto l’occasione del cinquantesimo compleanno del marito per esprimergli tutto il suo amore tramite un post sul suo profilo Instagram:

Buon compleanno amore mio. Quando abbiamo fatto questo selfie ci siamo fatti una promessa… tra qualche anno capiremo se sarà stata mantenuta. PS: sembri “nu’ guaglioncello” altro che un cinquantenne.

Inutile dire che il post ha scatenato la curiosità di tutti: cosa si saranno promessi Caterina Balivo e il marito Guido? Quello che avremo, almeno per ora, sono solo supposizioni perché la conduttrice sembra intenzionata a mantenere il mistero.

I due, in ogni caso, sembrano proprio essere una coppia solida. Si sono sposati nel 2014 ma stavano insieme già da qualche anno. Il loro primo figlio, infatti, è nato nel 2012. Cora, invece, è venuta alla luce nel 2017. Guido, scrittore ed esperto di finanza, ha ammesso di essere stato conquistato dall’allegria e dall’energia della Balivo. La conduttrice, a quanto pare, non ha avuto grandi difficoltà ad andare d’accordo con Costanza e Roberto, nati da un precedente matrimonio di Guido.

La Balivo, d’altronde, ha sempre fatto trasparire dai suoi profili social quanto la famiglia fosse per lei importante. Mai come in questa estate, però, ha coinvolto i fan nella sua vita quotidiana condividendo istantanee e brevi video che catturano momenti di felicità ed allegria.

Che la promessa che si sono fatti sia quella di allargare la famiglia a breve? Non è da escludere anche se, almeno al momento, Caterina Balivo sembra essere concentrata sul suo lavoro. A breve tornerà negli studi Rai alla guida di Vieni da me. Le vacanze, molto probabilmente, l’avranno resa carica per affrontare nuove interessanti interviste con personaggi famosi e non.

Non ci resta, quindi, che aspettare di rivederla sul piccolo schermo per cogliere qualche segnale di cambiamento o anche solo per farci coinvolgere dalla sua energia.