ATP Finals, dove verderli con il cambio programmazione Rai: gli orari

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Giornalista e Lifestyle Editor

IPA Sinner e Alcaraz

Le ATP Finals, in scena a Torino dal 9 al 16 novembre, stravolgono il palinsesto televisivo: alcuni match del torneo dedicato “ai grandi maestri del tennis” si potranno infatti vedere in chiaro su Rai2. L’appuntamento del 10 novembre è quello con Jannik Sinner, impegnato contro Auger-Aliassime.

Dove vedere le ATP Finals in tv

C’è grande fermento in vista delle ATP Finals 2025, il circuito tennistico che vede protagonisti i migliori atleti della stagione: tutte le partite dell’evento, in scena a Torino dal 9 al 16 novembre, saranno trasmesse in diretta tv in Italia. Gli appassionati potranno seguire un match in chiaro al giorno su Rai 2: quello trasmesso il 10 novembre vedrà protagonisti Jannik Sinner e Auger-Aliassime, e andrà in onda non prima delle 20.30.

Tutti gli incontri in calendario si potranno invece vedere su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre, sarà possibile vedere l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.

Il calendario del torneo dei “grandi maestri”

Le ATP Finals vanno in scena dal 9 al 16 novembre. Di seguito il calendario dell’evento.

Da domenica 9 a venerdì 14 novembre, round robin

ore 11.30 – Doppio

ore 14 – Singolare

ore 18 – Doppio

non prima delle 20.30 – Singolare

Sabato 15 novembre, semifinali

ore 12 – Doppio

ore 14.30 – Singolare

non prima delle 18 – Doppio

non prima delle 20.30 – Singolare

Domenica 16 novembre, finali

ore 15 – Finale doppio

ore 18 – Finale singolare.

La Rai cambia la programmazione per il tennis

Consapevoli del grande seguito del tennis e di Jannik Sinner, i vertici Rai hanno deciso di cambiare la programmazione in vista delle ATP Finals. L’evento sportivo monopolizzerà le prime serate di Rai2, come ha spiegato la stessa Francesca Fagnani: la giornalista ha infatti annunciato che l’appuntamento con Belve dell’11 novembre slitterà alla prossima settimana.

“Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai 2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda. Ma recuperiamo martedì 18”, ha fatto sapere Francesca Fagnani, che ha colto l’occasione per annunciare anche Cristiano Malgioglio tra i prossimi ospiti del programma.

Cosa sono le ATP Finals e come funzionano

Le ATP Finals prevedono una fase a gironi, con otto giocatori (o coppie, per il doppio) divisi in gironi da quattro. Match tutti al meglio dei tre set, con tiebreak in tutti i parziali. Tutti i match di doppio saranno invece al meglio dei tre set, con punto secco sul 40 pari e match tie-break al terzo set. I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali: il primo giocatore del gruppo A affronterà il secondo del Gruppo B e viceversa. In caso di parità tra due giocatori, vale il criterio dello scontro diretto.

In caso di parità tra tre giocatori, la classifica sarà delineata per numero di partite giocate, totale di set vinti, totale di giochi vinti, posizione in classifica il lunedì dopo l’ultimo torneo stagionale nel calendario dell’Atp Tour. E a livello di punti Atp? Una vittoria nel round-robin vale 200 punti, in semifinale 400 e in finale 500.

Il montepremi complessivo delle Nitto Atp Finals 2025 è di 15.500.000 dollari. Il campione imbattuto vincerà 5,07 milioni di dollari ed è il premio più alto mai visto nella storia Atp. In palio c’è anche la posizione di numero 1 nel ranking mondiale, che vede Jannik Sinner e Carlos Alcaraz separati da pochissimi punti.