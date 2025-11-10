Belve non va in onda martedì 11 novembre, quando torna Francesca Fagnani

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA "Belve", Francesca Fagnani annuncia lo stop di martedì 11 novembre

Martedì 11 novembre Belve non andrà in onda: il programma di Francesca Fagnani si prende una pausa forzata per lasciare spazio a una variazione di palinsesto Rai. Niente domande taglienti, niente silenzi strategici, niente sguardi che mettono in crisi anche i volti più navigati dello spettacolo.

Solo un piccolo stop, giusto il tempo di farci aumentare la curiosità: la pausa è solo temporanea e la belva più amata della prima serata di Rai2 è pronta a tornare più graffiante che mai.

“Belve” perché non va in onda martedì 11 novembre

Piccolo cambio di programma per Belve. Il talk di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani non sarà trasmesso martedì 11 novembre a causa di una variazione nel palinsesto legata alle Nitto ATP Finals 2025, il torneo di tennis internazionale in corso proprio in questi giorni a Torino. L’evento sportivo che riunisce i migliori tennisti del mondo, infatti, occupa diversi spazi della programmazione Rai, costringendo la rete a modificare la normale messa in onda dei suoi show.

A chiarire la situazione è stata la stessa Fagnani con una storia su Instagram, in cui ha scritto: “Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica al palinsesto di Rai2 quindi questo martedì Belve non andrà in onda, ma recuperiamo martedì 18.”

La conduttrice ha voluto rassicurare i fan spiegando che si tratta solo di una variazione momentanea. D’altronde Belve è ormai uno dei titoli di punta della Rai: un format capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e dei social in un appuntamento perfetto per chi ama le interviste senza filtri, rese uniche dalle domande di Francesca Fagnani, che sanno mettere a nudo anche i personaggi più navigati e sicuri di sé.

La giornalista ha creato uno spazio televisivo unico, in grado di far discutere, emozionare e divertire allo stesso tempo. Un’assenza momentanea, quindi, ma sufficiente a ricordare quanto il pubblico si sia affezionato al ruggito più elegante, e temuto, della televisione italiana.

“Belve” torna martedì 18 novembre

Nell’annunciare lo stop di martedì 11 novembre, Francesca Fagnani ha voluto anche stuzzicare la curiosità del pubblico con una piccola anticipazione legata alla puntata del 18 novembre.

La conduttrice ha infatti condiviso una foto di Cristiano Malgioglio seduto sull’iconico sgabello del programma, accompagnandola con la frase: “Ci vediamo martedì 18 con lui.”

Un’immagine che basta da sola a far intuire il tono della prossima puntata. Perché Malgioglio, con la sua ironia tagliente, il gusto per la provocazione e l’arte di trasformare ogni racconto in spettacolo, è uno di quegli ospiti che promettono momenti imperdibili.

Cantautore, paroliere e volto televisivo amatissimo, è da sempre una delle figure più eclettiche e autentiche del panorama italiano: passando dai programmi tv ai reality, dalle canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera ai siparietti più iconici del piccolo schermo.

Il suo incontro con Francesca Fagnani si preannuncia quindi esplosivo: due personalità forti, due linguaggi diversi ma ugualmente diretti, che promettono scintille. E se c’è una cosa che Belve ci ha insegnato, è che dietro ogni risata si nasconde sempre un momento di verità.

