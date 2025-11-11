Belve, Francesca Fagnani conferma lo stop e svela il prossimo ospite

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Francesca Fagnani

Salta il tradizionale appuntamento di martedì 11 novembre con Belve. Il programma cult condotto da Francesca Fagnani, in onda in prima serata su Rai2, si prende una pausa forzata per lasciare spazio alle Atp Finals, l’evento tennistico internazionale che occuperà la programmazione del canale. Una decisione dettata dai palinsesti, ma comunicata direttamente dalla giornalista e conduttrice, che ha scelto di informare direttamente il suo pubblico attraverso Instagram.

Perché Belve non va in onda

“Amici, il calendario del tennis ha portato qualche modifica ai palinsesti di Rai2, quindi questo martedì Belve non andrà in onda”, ha scritto Francesca Fagnani in una storia pubblicata sul suo profilo. Un annuncio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan più affezionati, abituati ormai a seguire con puntualità la puntata settimanale con le interviste più temute e attese della televisione italiana. Da quest’anno, poi, c’è anche Maria De Filippi come ospite fissa.

Nessun allarme, però: lo stop sarà solo temporaneo. A rassicurare il pubblico è stata la stessa Fagnani, che ha aggiunto subito una precisazione fondamentale. “Ma recuperiamo martedì 18”, ha promesso, confermando così che la trasmissione tornerà regolarmente in onda la settimana successiva.

Chi è il prossimo ospite di Belve

In attesa del suo ritorno, la giornalista ha deciso di non lasciare i suoi spettatori a mani vuote. In una storia successiva, infatti, ha voluto stuzzicare la curiosità del pubblico svelando in anteprima il nome di uno dei prossimi ospiti che si siederà sul celebre sgabello: Cristiano Malgioglio.

Una scelta di grande interesse, visto che – malgrado l’immagine pubblica che vuole trasmettere – Malgioglio è molto attento alla sua vita privata ed è particolarmente riservato. Cantautore, autore per alcuni dei più importanti interpreti della musica italiana (tra cui Iva Zanicchi e Mina) e volto amatissimo della TV, Malgioglio è noto per la sua personalità istrionica e per l’innata abilità di passare con disinvoltura dall’ironia più spiazzante alla confessione più sincera.

D’altronde, è proprio questo equilibrio tra rigore giornalistico e umana curiosità a rendere Belve un unicum nel panorama televisivo. Francesca Fagnani, che ormai è forte di uno stile riconoscibilissimo, ha costruito un format che mette a nudo personaggi di ogni genere — politici, artisti, imprenditori — portandoli a raccontarsi come raramente accade in TV.

Lo stop del programma, quindi, non rappresenta che una breve parentesi in un percorso ormai consolidato. Belve resta uno dei prodotti più centrati della Rai, apprezzato non solo per la qualità delle interviste ma anche per la maniera in cui si è evoluto in questi anni (conquistando perfino la prima serata), mantenendo sempre viva l’attenzione del pubblico.

Francesca Fagnani ne ha concepito perfino uno spin-off, Belve Crime, che è andato in onda in una formula sperimentale prima dell’estate 2025. Una prova che potrebbe essere destinata a tornare ma di cui, per il momento, non si hanno notizie certe.

L’attesa per la puntata del 18 novembre si preannuncia dunque carica di aspettative: Francesca Fagnani e Cristiano Malgioglio saranno protagonisti insieme, come spesso accade sullo sgabello più temuto della televisione. Una pausa, sì, ma solo per rientrare in scena con ancora più forza.

