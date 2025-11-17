Gianni Morandi eterno ragazzo davanti a Sinner: il gesto del tennista lo lascia senza parole

A Torino Sinner trionfa e sorprende Morandi con una confessione inattesa: un momento di pura emozione che unisce musica, sport e generazioni diverse

IPA Gianni Morandi show alle ATP Finals di Torino

Anche Gianni Morandi è stato protagonista alle ATP Finals di Torino, dove Jannik Sinner ha trionfato per il secondo anno consecutivo. Il cantante è stato al centro di un intermezzo musicale, un medley dei suoi più grandi successi, che ha fatto vibrare l’Inalpi Arena. Ma il vero show è avvenuto al termine della finale, quando l’artista bolognese ha incontrato il tennista altoatesino. Dimostrando tutta la sua umiltà e curiosità nonostante i suoi 80 anni e una lunga carriera di tutto rispetto.

L’incontro tra Gianni Morandi e Sinner alle ATP Finals di Torino

Gianni Morandi ha incontrato Jannik Sinner dopo la vittoria su Carlos Alcaraz. E la confessione dello sportivo ha emozionato l’artista. “Ti ho ascoltato prima della partita e mi ha portato fortuna”, ha detto Jannik. Una confidenza che ha colto di sorpresa l’80enne bolognese, che incredulo ha risposto: “Veramente? Hai ascoltato?”. “Sì ero qua prima, ero molto tranquillo. È stato un gran piacere”, ha replicato Sinner.

Il retroscena ha subito fatto il giro dei social per la sua spontaneità. Morandi, visibilmente emozionato, ha dimostrato tutta la sua forza, quella da eterno ragazzo che resta umile e autentico nonostante la lunga e intensa esperienza.

Noto per la sua incredibile vitalità, è riuscito a mantenere un legame con più generazioni grazie a un’attitudine spontanea, gioiosa e ottimista, rimanendo al passo coi tempi senza perdere la sua identità. E l’incontro con Sinner lo dimostra chiaramente.

Dopo il gesto di Jannik ha contraccambiato con parole che raccontano l’orgoglio di un intero Paese: “È stato un gran piacere. Dico dell’Italia: ci sono la Ferrari, Armani e solo tu nel mondo. Ti voglio molto bene”, ha dichiarato. “Grazie, è un gran piacere”, ha ribattuto ancora il tennista.

Un abbraccio e poi la foto ricordo scattata dalla moglie del cantante, Anna Dan, a chiudere una serata già destinata a rimanere nella storia dello sport: Sinner è infatti il più giovane di sempre a vincere per due volte consecutive il torneo dei maestri di fine anno che dal 2021 si svolge a Torino.

Anche la Federazione italiana tennis e padel ha voluto celebrare il simpatico siparietto sui social: “Il sogno di ogni italiano: Gianni Morandi che ti abbraccia dicendoti che ti vuole molto bene”.

Tutti i Vip presenti alle ATP Finals 2025 di Torino

Complice anche l’incredibile successo di Jannik Sinner, il tennis sta spopolando in Italia. All’ennesimo scontro con Carlos Alcaraz erano presenti diversi personaggi famosi.

Da Alessandro Cattelan a Emma Marrone, passando per Luciano Spalletti, Luciano Ligabue, Antonino Cannavacciuolo, Thomas Ceccon, Riccardo Scamarcio e Alessandro Del Piero. Presenti anche John Elkann e il giovane pilota Kimi Antonelli. Senza dimenticare gli ex tennisti Fabio Fognini, attualmente impegnato a Ballando con le Stelle, e la moglie Flavia Pennetta.

Oltre al tennis per Sinner c’è anche l’amore: alle ATP Finals la sua relazione con Laila Hasanovic ha spiccato il volo. La modella danese ha presenziato a tutte le partite e per la finale ha posato insieme a Jannik e al suo cagnolino Snoopy.

