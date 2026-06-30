Achille Lauro, show Rai in bilico e concerto a Mediaset: l’indiscrezione

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IPA Achille Lauro, il concerto passa a Mediaset

Achille Lauro torna in tv, ma questa volta non come giudice di X Factor. È quanto nelle ultime settimane era trapelato dalle indiscrezioni che vedevano il cantante di Comuni Immortali tra i volti che avrebbero dovuto prendersi uno spazio nel palinsesto autunnale Rai.

Le voci parlavano di due serate evento che avrebbero riportato il cantante sugli schermi della tv pubblica. Oggi, però, i rumors parlano di uno stop. L’evento potrebbe, almeno per ora, non andare in onda. In ogni caso, sembra che Lauro sarà comunque protagonista con la messa in onda del suo concerto di giugno, ma su Mediaset.

Achille Lauro, sfumato il progetto in Rai

Achille Lauro è ormai da anni uno dei volti più amati dal pubblico italiano. In prima battuta per voce e testi, ma anche per il suo appeal ormai marchio di fabbrica che gli ha permesso negli anni di riuscire a ritagliarsi uno spazio in tv.

Ed è forse anche per questo che, secondo alcune indiscrezioni, la Rai aveva deciso di puntare su di lui nell’ideazione del prossimo palinsesto autunnale. Nelle ultime settimane si era parlato infatti di uno show che lo vedeva protagonista: due serate evento che, secondo Dagospia, avrebbero riportato la musica sul primo canale.

Oggi però, almeno rispetto alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe non sia più così. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, infatti, l’evento, ancora in fase embrionale, non verrà realizzato per il prossimo autunno.

Non è ancora chiaro però se, nel caso le indiscrezioni fossero vere, lo show sia accantonato definitivamente o sia solo una questione momentanea.

Mediaset punta sul concerto di Achille Lauro

La possibile battuta d’arresto dello show Rai sembra comunque non essere un deterrente alla presenza di Achille Lauro sul piccolo schermo.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni, infatti, in autunno il cantante potrebbe sbarcare su Mediaset. La rete dovrebbe infatti mandare in onda il concerto del cantante che ha animato il pubblico a San Siro il 15 giugno.

Lo show, registrato dalle telecamere Mediaset durante la serata milanese, diventerà così un vero e proprio evento televisivo, così come è spesso capitato per le date più significative di tanti altri cantanti seguitissimi.

Per Achille Lauro, quindi, si prospetta comunque un periodo ricco di impegni nonostante la scelta di non proseguire come giudice a X Factor, il talent che lo ha visto protagonista nelle ultime stagioni.

Il cantante, infatti, ha deciso di non tornare al tavolo dello show dopo due edizioni in cui è stato tra i giudici più apprezzati dal pubblico, il suo senato.

Il suo rapporto con i concorrenti, il modo di commentare le esibizioni e l’attenzione riservata alla crescita artistica degli aspiranti cantanti gli hanno permesso di conquistare una fetta di spettatori che, fino a quel momento, lo conosceva soprattutto per la sua musica.

Per la prossima stagione, però, il tavolo dello show non rimane sguarnito grazie all’arrivo di un altro grande artista italiano. A raccogliere la sua eredità è infatti Irama, che debutta come giudice affiancando i confermati Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani.