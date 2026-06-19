Giubileo di Vasco Rossi a Roma nel 2027: date e quando acquistare i biglietti

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IPA Vasco Rossi

Ormai è ufficiale: Vasco Rossi nel 2027 darà vita al suo personale “Giubileo” a Roma. Dopo il post apparso sul suo profilo Instagram all’inizio di giugno, in cui annunciava un grande evento, il Blasco ha confermato i dettagli riguardo l’appuntamento nella Capitale che raccoglierà migliaia di fan.

Vasco Rossi a Roma nel 2027: le date dei concerti

Vasco Rossi ha svelato che saranno ben 10 i concerti con cui celebrerà i suoi 50 anni di carriera. “La più lunga residency in uno stadio della storia della musica italiana”, ha specificato il rocker di Zocca che si prepara ad una serie di live che coinvolgeranno la città di Roma e vedranno fan arrivare da tutta Italia.

Quali sono le date? Vasco salirà sul palco il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027. Il cantante ha spiegato il motivo che si nasconde dietro la scelta di così tante date: “Voglio trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l’esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità”.

Il Giubileo di Vasco, come l’hanno soprannominato in molti, sarà dunque un evento che si svolgerà in più giorni e coinvolgerà migliaia di persone in una festa collettiva per celebrare i 50 di carriera di un artista che ha fatto la storia della musica.

Quando e dove comprare i biglietti per Vasco 2027

I biglietti per i concerti di Vasco Rossi a Roma nel 2027 saranno disponibile a partire da lunedì 6 luglio 2026, ma solo per chi fa parte del Blasco Fan Club. Mercoledì 8 luglio 2026 invece sarà la volta dei titolari di carta Mastercard, mentre venerdì 10 luglio verrà aperta la vendita generale.

L’evento, secondo le prime stime, sarà epocale e coinvolgerà più di 500mila persone. L’annuncio del Giubileo di Vasco è arrivato mentre l’artista è ancora in tour con all’attivo ben 36 album e una carriera che, a 74 anni, è più brillante che mai.

Il tour è stato accolto con grandissimo entusiasmo e in ogni tappa il concerto è stato sold out, con i fan pronti a omaggiare il loro Vasco da Rimini a Ferrara, sino a Olbia, passando per Bari, Ancona e Udine.

“Molte delle canzoni che ho composto le ho capite molto tempo dopo – aveva raccontato Vasco qualche tempo fa -. Quando si scrive si è in viaggio in un mondo diverso dalla razionalità, per cui vengono fuori delle cose particolari. Ho quasi sempre scritto pensieri che dopo si sono avverati. Gli artisti forse servono proprio a questo: hai un sacco di sensibilità, che a volte dà anche molto fastidio, per cui senti tutto quello che sta intorno a te, in positivo o in negativo, senti tutte queste sensazioni fortissime”. Ed è impossibile dargli torto.

Ora quel sognatore partito da Zocca alla conquista del mondo avrà finalmente la sua celebrazione con un Giubileo che si preannuncia straordinario.