Vasco Rossi applaude Ultimo dopo il record a Tor Vergata: il dolce messaggio

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IPA Ultimo batte ogni record: il messaggio di Vasco Rossi

Non capita tutti i giorni di ricevere i complimenti di Vasco Rossi. E dopo il concerto record di Tor Vergata, Ultimo può aggiungere anche questo alla lista dei traguardi raggiunti.

La serata del 4 luglio ha lasciato il segno nel cuore dei 250mila fan presenti regalando emozioni difficili da dimenticare. Davanti a un risultato del genere, Vasco ha voluto celebrare sui social il collega, dedicandogli un messaggio carico di stima e affetto per uno spettacolo che ha già trovato un posto nella storia della musica italiana.

Vasco Rossi applaude Ultimo dopo il concerto record

Fin da quando è stata annunciata la data, era chiaro che quello di Ultimo a Tor Vergata non sarebbe stato un concerto come gli altri. L’attesa è cresciuta giorno dopo giorno, i biglietti sono andati sold out in pochissimo tempo e, nei giorni che hanno preceduto lo show, centinaia di fan hanno deciso di accamparsi fuori dai cancelli con oltre una settimana di anticipo pur di conquistare un posto sotto al palco.

E, alla fine, le aspettative non sono state di certo deluse. Sono state 250mila le persone che hanno preso parte al live, trasformandolo nel concerto con il maggior numero di spettatori paganti mai registrato in Italia. Un fiume di persone pronte a sfidare il caldo e la calca per poter cantare ed emozionarsi insieme a quell’idolo che, negli anni, ha costruito con il pubblico un rapporto davvero speciale.

Un risultato del genere è difficile da ignorare, soprattutto per chi di record ne ha collezionati tanti. E infatti, all’indomani della serata, è arrivato anche il messaggio di Vasco Rossi. Il rocker, che fino a quel momento deteneva il primato grazie ai 225 mila spettatori di Modena Park nel 2017, ha condiviso una serie di fotografie insieme a Ultimo, accompagnandole da parole che hanno emozionato i fan: “Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò. E poi ci troveremo come le star”.

Ultimo, i vip presenti al concerto

Come ogni concerto evento che si rispetti, tra il pubblico hanno trovato posto anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e dei social, arrivati per sostenere Ultimo e vivere da vicino la serata.

Prima tra tutti Chanel Totti, che ha seguito il live insieme alla sorellina Isabel e ad alcune amiche, tra cui Melissa Monti. Ma non sono passati inosservati nemmeno l’attaccante del Monza Andrea Petagna e il conduttore Gianluca Gazzoli.

La presenza più bella e importante, però, resta Jacqueline Luna Di Giacomo, la compagna del cantante e mamma del piccolo Enea volata da New York per assistere a una delle serate più importanti della sua carriera. Una presenza che, oltre ad emozionare molto i fan della coppia, ha anche messo a tacere le recenti indiscrezioni su una presunta crisi tra i due.

Ospite ma anche parte attiva della serata, è stato invece Fabrizio Moro, che ha aperto il concerto tornando sul palco accanto a Ultimo: un ritorno di scena atteso da tempo dai fan di entrambi.