“Ho comprato anche io il biglietto per Vasco”. La dedica con Albachiara (e la risposta)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Vasco Rossi e Ultimo

Ultimo e Vasco Rossi stanno scrivendo una delle pagine più belle della musica italiana. Nonostante il 30enne romano abbia sottratto al Komandante il record per lo show italiano con il maggior numero di spettatori paganti, non sembra esserci alcuna rivalità: dopo le belle parole spese dal rocker di Zocca per il collega, è stato Niccolò Moriconi a rendergli un piccolo tributo con una story sui social, spiegando di aver comprato il biglietto per il suo prossimo concerto.

Lo scontro tra Ultimo e Vasco Rossi

Nessuna rivalità: tra Ultimo e Vasco Rossi solo affetto e stima. Dopo i complimenti del Komandante per il suo show di Tor Vergata, il cantante 30enne ha ricambiato con una particolare story sui social. In uno scatto, infatti, Niccolò Moriconi ha spiegato di aver comprato il biglietto per il prossimo concerto del rocker di Zocca: “Ho comprato anche io il biglietto per il 2027”, ha spiegato sulle note di Albachiara e taggando lo stesso Vasco Rossi, che si esibirà nel 2027 a Roma per il suo personale Giubileo.

Ultimo ha strappato a Vasco un record molto importante: quello per il live con più spettatori paganti in Italia, fatto segnare con i 225mila di Modena Park nel 2017. Con il suo recente show a Tor Vergata, il 30enne romano ha fatto registrare un nuovo primato realizzando lo show per il pubblico pagante più vasto di sempre, su un’area di 15 ettari, con un palco largo 140 metri e alto 60, un incasso da 16 milioni e un indotto complessivo da oltre 90 milioni.

Ultimo e il successo a Tor Vergata

Il concerto di Tor Vergata ha rappresentato un importante traguardo per Niccolò Moriconi. Poco dopo lo show, l’artista aveva espresso tutta la sua soddisfazione sui social: “Non saprei da dove iniziare. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto ‘Nic guarda a sinistra’ ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita. Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram”.

Il cantautore aveva quindi spiegato di voler portare lo spettacolo anche al cinema, per poi concludere con un ringraziamento speciale: “Grazie a tutti. A chi c’è da sempre. A chi c’è da poco. A chi non c’è più. A chi se n’è andato. Non smettete mai di credere nelle favole. Siamo nella storia”.

Le parole di Vasco Rossi per Ultimo

Lo stesso Vasco aveva speso splendide parole per Ultimo nonostante il record a lui sottratto: “Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò. …e poi ci troveremo come le star..”, aveva scritto sui social pochi minuti dopo la fine del concerto record a Tor Vergata da 250mila spettatori. Insomma, non si può certo dire che non l’abbia presa con filosofia.