Vasco Rossi “sfida” Ultimo: mezzo milione di biglietti venduti in poche ore

IPA Il Giubileo di Vasco: biglietti polverizzati in poche ore

Il 10 luglio 1990 è una data che in molti ricordano meglio del 9 luglio 2006, perché Vasco Rossi riempiva per la prima volta San Siro. Trentasei anni dopo, esattamente nello stesso giorno, il Kom di Zocca si regala un altro record da incorniciare: sono bastati meno di 30 minuti dall’apertura della vendita generale per bruciare oltre 550mila biglietti dei dieci concerti che, dal 6 al 25 giugno 2027, trasformeranno lo Stadio Olimpico di Roma nella capitale del rock italiano.

Chi lo segue da una vita lo sa: con il Blasco funziona sempre così, il limite non è mai il pubblico, ma la capienza degli stadi. E i numeri, che arrivano a meno di una settimana dal concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata, lo confermano una volta di più. La sfida generazionale, insomma, è ufficialmente aperta. E si gioca tutta a Roma.

La corsa ai biglietti: mezzo milione in mezz’ora

La vendita generale per il concerto di Vasco Rossi, aperta a tutti, è scattata oggi, venerdì 10 luglio, alle ore 12 su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket. Il risultato lo conosciamo già, e chi ha passato la mattinata davanti allo schermo con il cuore in gola lo sa fin troppo bene: secondo quanto comunicato da Radio Italia, radio ufficiale dell’evento, le richieste continuano ad arrivare senza sosta e, se sarà possibile, nei prossimi mesi verranno messi in vendita ulteriori posti, compatibilmente con la capienza dell’Olimpico.

L’assalto, del resto, era scontato. Già mercoledì, con la prevendita in anteprima dedicata ai titolari di carta Mastercard, circa 100mila persone si erano messe virtualmente in coda, dopo la prima finestra riservata agli iscritti al Blasco Fan Club partita lunedì 6 luglio. I prezzi vanno da 60,95 a 208,45 euro, commissioni incluse, mentre i pacchetti Vip superano i 400 euro.

Il “Giubileo” di Vasco: dieci notti all’Olimpico

Le date sono dieci: 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24 e 25 giugno 2027, per una capienza complessiva di circa mezzo milione di spettatori. Un mese di festa per celebrare i 50 anni di carriera, con la più lunga residency mai realizzata in uno stadio: un format che i fan hanno già ribattezzato “il Giubileo di Vasco” (e diciamocelo, il nome gli calza a pennello), e che il diretto interessato ha spiegato così:

Trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato. Non un unico evento capace di concentrare centinaia di migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa.

Una scelta che ribalta la logica del concerto-monstre, quella del Modena Park del 2017, per intenderci, e chi c’era, quella sera, difficilmente l’ha dimenticata. Stavolta il Komandante preferisce la maratona allo scatto: dieci serate, tre settimane, un pubblico che si rinnova ogni volta.

La sfida (a distanza) con Ultimo

Impossibile non leggere l’operazione anche in chiave di rivalità, per quanto cordiale. Il 4 luglio 2026 Ultimo ha radunato circa 250mila spettatori paganti a Tor Vergata, il concerto più partecipato della storia della musica dal vivo in Italia, superando proprio il primato che apparteneva a Vasco con Modena Park. E il Blasco aveva reagito sui social a pochi minuti dalla fine dello show, con un gioco di parole tutto suo, di quelli che i fan riconoscono al volo: “Kom…plimenti a Ultimo e alla città”.

Complimenti sinceri, e subito dopo il rilancio, perché Vasco è fatto così, va sempre al massimo. Se sul pubblico di una singola serata il record resta nelle mani del cantautore romano, la residency dell’Olimpico punta a un totale che supera il mezzo milione di persone: il doppio di Tor Vergata, spalmato però su un mese.

Due modi diversi di fare la storia, due generazioni che si guardano, si stimano e, perché no, si pungolano. Anche i biglietti di Ultimo, per la cronaca, erano andati esauriti in circa tre ore: pure sulla velocità di vendita, adesso, il confronto è servito.

Fan in coda e caccia agli ultimi posti

Per chi oggi è rimasto a mani vuote, non tutto è perduto. Come anticipato, l’organizzazione ha fatto sapere che valuterà l’apertura di nuovi settori nei prossimi mesi, in base alle disponibilità dell’impianto. Nel frattempo, sui social, molti utenti hanno raccontato ore di attesa online, con disponibilità spesso limitate alle fasce di prezzo più alte. La caccia al biglietto, insomma, promette di durare fino all’estate prossima. E conoscendo il popolo del Blasco, nessuno ha intenzione di arrendersi.