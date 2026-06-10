Un posto al sole, le anticipazioni dell’11 giugno 2026: Raffaele chiarisce con Ornella

Ufficio stampa Rai Ornella e Raffaele, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 11 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 10 giugno 2026

Mercoledì 10 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Smascherata la falsità di Leo, Cristina prenderà una drastica decisione trovando nel padre un inaspettato conforto alla propria sofferenza. La tensione sul lavoro cresce sempre più, ma Lorenza, approfittando del proprio ascendente su Diego, proverà a passare per la vittima degli sbalzi d’umore di Samuel. Un’intuizione provvidenziale di Guido salva Sergio da una crisi di virilità e apre scenari ottimistici per lui e Bice.

Anticipazione della puntata del 11 giugno 2026

Con il permesso di Niko e Manuela, Jimmy decide di trascorrere una giornata in piscina con Mina, ma l’appuntamento rischia di essere rovinato da una vecchia conoscenza. Roberto si offre di accompagnare Greta e Cristina in aeroporto, mentre Marina è sempre più insofferente al rapporto tra il marito e la sua ex. Dopo essersi confrontato con Giulia, Raffaele decide di provare a chiarire con Ornella.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’8 al 12 giugno.