Un posto al sole, le anticipazioni del 24 luglio 2026: Ornella cede alla tentazione

Ufficio stampa Rai Vanni e Ornella, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 24 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 23 luglio 2026

Giovedì 23 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Marina continua a soffrire per la presenza di Greta nella vita di Ferri, mentre Roberto non esita a lanciare una provocazione a Stefano Mori. Dopo aver assistito all’intervento di Rossella al convegno, Nunzio torna a confrontarsi con lei sulla proposta del dottor Marquez. Intanto, di rientro dalla visita dallo psicologo con Jimmy, Micaela si trova costretta a fare i conti anche con le proprie fragilità.

Anticipazione della puntata del 24 luglio 2026

Ornella riceve un invito da Vanni e, sempre più sensibile al suo fascino, potrebbe decidere di vederlo di nascosto da Raffaele. Michele si ritrova suo malgrado a subire le conseguenze dello scontro tra Ferri e Stefano Mori. Intanto Marina, stanca della frequentazione tra Roberto e Greta, rivolge al marito una richiesta dal sapore di ultimatum. In Calabria, Samuel, Micaela e Jimmy raggiungono Nunzio e Rossella in vacanza, mentre Manuela vive con apprensione l’iniziativa della sorella.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 luglio.