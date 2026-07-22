Un posto al sole, le anticipazioni del 23 luglio 2026: Marina non ce la fa più

Greta è sempre presente nella vita di Ferri e Marina continua a soffrire. Micaela deve fare i conti con le sue fragilità: trama di "Un posto al sole" del 23 luglio

Ufficio stampa Rai Marina, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap che appassiona il pubblico da anni e resta tra i titoli più amati. Ecco le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 22 luglio 2026

Nella puntata di mercoledì 22 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ferito dalla scoperta casuale appena fatta, Nunzio litiga con Rossella, caricandola di stress proprio a ridosso del suo intervento al congresso. Si avvicina il giorno dell’incontro di Jimmy con lo psicologo e le tensioni tra Micaela e, dall’altro lato, Niko e Manuela non accennano a diminuire. Non sapendo più come arginare il desiderio di Manuel di vedere lo zio Eduardo, Rosa tenta una difficile mediazione con Damiano.

Anticipazione della puntata del 23 luglio 2026

Marina continua a soffrire per la presenza di Greta nella vita di Ferri, mentre Roberto non esita a lanciare una provocazione a Stefano Mori. Dopo aver assistito all’intervento di Rossella al convegno, Nunzio torna a confrontarsi con lei sulla proposta del dottor Marquez. Intanto, di rientro dalla visita dallo psicologo con Jimmy, Micaela si trova costretta a fare i conti anche con le proprie fragilità.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 luglio.