Un posto al sole, le anticipazioni del 23 luglio 2026: Marina non ce la fa più

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap che appassiona il pubblico da anni e resta tra i titoli più amati. Ecco le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026.
Nella puntata precedente del 22 luglio 2026
Nella puntata di mercoledì 22 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ferito dalla scoperta casuale appena fatta, Nunzio litiga con Rossella, caricandola di stress proprio a ridosso del suo intervento al congresso. Si avvicina il giorno dell’incontro di Jimmy con lo psicologo e le tensioni tra Micaela e, dall’altro lato, Niko e Manuela non accennano a diminuire. Non sapendo più come arginare il desiderio di Manuel di vedere lo zio Eduardo, Rosa tenta una difficile mediazione con Damiano.
Anticipazione della puntata del 23 luglio 2026
Marina continua a soffrire per la presenza di Greta nella vita di Ferri, mentre Roberto non esita a lanciare una provocazione a Stefano Mori. Dopo aver assistito all’intervento di Rossella al convegno, Nunzio torna a confrontarsi con lei sulla proposta del dottor Marquez. Intanto, di rientro dalla visita dallo psicologo con Jimmy, Micaela si trova costretta a fare i conti anche con le proprie fragilità.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 luglio.