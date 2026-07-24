Un posto al sole, le anticipazioni del 27 luglio 2026: il gesto di Marina fa paura

Ufficio stampa Rai Marina e Roberto, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 27 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 24 luglio 2026

Nella puntata di venerdì 24 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ornella riceve un invito da Vanni e, sempre più sensibile al suo fascino, potrebbe decidere di vederlo di nascosto da Raffaele. Michele si ritrova suo malgrado a subire le conseguenze dello scontro tra Ferri e Stefano Mori. Intanto Marina, stanca della frequentazione tra Roberto e Greta, rivolge al marito una richiesta dal sapore di ultimatum. In Calabria, Samuel, Micaela e Jimmy raggiungono Nunzio e Rossella in vacanza, mentre Manuela vive con apprensione l’iniziativa della sorella.

Anticipazione della puntata del 27 luglio 2026

Dopo una giornata di tensione col marito, in balia di una gelosia accecante e indispettita dall’aria di superiorità di Greta, Marina si lascia andare a un gesto plateale contro la rivale. Ornella finalmente capisce quali sono i suoi reali desideri e Raffaele, dopo aver riassaporato la gioia del suo ritorno, le fa una proposta molto allettante. Guido e Mariella ricevono l’inaspettata visita di Alfredo, il maggiordomo del barone Cotugno.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 20 al 24 luglio.