Eros Ramazzotti non si nasconde più: la prima foto su Instagram con la fidanzata

“Più bella cosa non c’è”, di lasciarsi andare a un appassionato bacio con la propria amata. Ed è proprio con questa immagine idilliaca – oltre che inaspettata – che Eros Ramazzotti ha condiviso la lieta notizia con i suoi fan e il mondo intero. Il cantautore romano si è mostrato per la prima volta su Instagram con la sua nuova dolce metà della quale non ha svelato l’identità ma che, a giudicare dallo scatto, pare proprio confermare i rumors circolati a partire da qualche mese fa.

Nonostante sia uno degli artisti più noti e amati del Bel Paese (e non solo), Eros Ramazzotti non si lascia andare facilmente a grandi manifestazioni e sentimentalismi sui social. A eccezione, ovviamente, delle donne più importanti della sua vita: la figlia Aurora, che sta per renderlo nonno per la prima volta, e la storica ex moglie Michelle Hunziker, con la quale ha mantenuto un rapporto speciale, anche dopo tutti questi anni.

Eppure stavolta il cantautore romano ha deciso di fare un'eccezione. Tra le su storie di Instagram, dove ha documentato una delle tappe del suo lungo Battito Infinito World Tour (quella a Praga, in Repubblica Ceca), ha fatto capolino all'improvviso un selfie "al bacio" in dolce compagnia. Ormai non ci sono dubbi: Eros è innamorato e felice al fianco di una donna della quale ha scelto, almeno per il momento, di non rivelare l'identità ma che sembrerebbe confermare i rumors circolati da qualche mese a questa parte.

La nuova fidanzata di Eros Ramazzotti, si tratta di Giulia Accardi?

La foto condivisa da Ramazzotti svela pochissimi dettagli in merito alla misteriosa donna che lo ha reso di nuovo felice: ha lunghi capelli lisci e castani, veste in modo piuttosto sobrio ma rivela un certo gusto in fatto di stile. Un selfie di compleanno ("Auguri amore mio", scrive), di quelli che solo le coppie che non hanno alcuna intenzione di nascondersi condividono con i propri follower. Ma di chi si tratta?

Di certezze al momento ne abbiamo ben poche, tuttavia l'identikit potrebbe suggerire che si tratti proprio di Giulia Accardi, la bellissima modella con la quale era già stato avvistato qualche mese fa. Le foto rubate erano state pubblicate dal settimanale Diva e Donna e mostravano il cantautore in atteggiamenti intimi e dolci con una giovane donna.

Fonte: IPA

Originaria di Marsala, Giulia Accardi è un volto noto nell'ambiente della moda. Una donna dalle forme morbide e generose, una bellezza mediterranea che da sempre si batte nel nome dell'inclusività sulle passerelle italiane, contro i canoni di quella presunta perfezione che da tanto, troppo tempo ci vengono imposti talvolta a discapito del nostro benessere.

Modella curvy o plus size che dir si voglia (non ci piacciono troppo le "etichette"), Giulia ha anche pubblicato il suo primo libro nel 2021, Il potere dell'imperfezione: "Pensato come un manuale di self help per le donne basato sulle mie esperienze - ha detto in un'intervista a Dilei -. Ho avuto una vita abbastanza movimentata, ho toccato il fondo [ha sofferto di disturbi alimentari, ndr] e sono risalita da sola così tante volte che spero davvero che chi lo leggerà, potrà prendere spunto e trovare la forza di reagire alle avversità come ho fatto io".

Le storie condivise dalla modella alla stessa ora della dolce dedica di Ramazzotti, però, sembrano allontanare questa ipotesi. Durante il concerto di Eros, la bella Giulia era davanti alla TV sintonizzata su RealTime (con polemica). Verità o "inganno" social?

Eros Ramazzotti presto nonno, l'eterno amore per Michelle Hunziker

Ramazzotti ha fatto un passo molto importante nei confronti della nuova fidanzata, sebbene non si sia sbilanciato del tutto. Ma per un uomo che viene sempre paparazzato in compagnia di misteriose donne - flirt che durano appena un battito di ciglia, tra l'altro - esporsi in modo così plateale vorrà pur dire qualcosa.

Sono rare le occasioni del genere per il cantautore che finora ha dedicato le parole più importanti a una sola donna: Michelle Hunziker. In tanti hanno vociferato (e sperato) su un possibile ritorno di fiamma tra i due, loro che hanno messo al mondo la splendida Aurora che, tra l'altro, sta per renderli nonni per la prima volta. Loro che continuano a mostrarsi insieme nelle occasioni più importanti, che non hanno mai negato di essere anime gemelle, nonostante la vita vada avanti ed entrino in gioco nuovi amori.

"Più bella cosa non c'è" di Eros e Michelle. Ma chissà se per il cantautore questa non sia la volta buona per ritrovare il sorriso al fianco di una nuova fidanzata, dopo la fine della storia con Marica Pellegrinelli.