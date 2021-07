Eros Ramazzotti a Mykonos con Marta tra baci e divertimento in famiglia

editato in: da

Eros Ramazzotti compie 57 anni: le donne della sua vita, comprese le figlie

È un Eros Ramazzotti con la gioia negli occhi, quello che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Mykonos in compagnia della famiglia e di un’amica speciale, che da qualche tempo gli sta vicino e gli ha restituito il sorriso dopo le ultime vicissitudini legate alla separazione, che è sempre dolorosa, soprattutto quando ci sono dei figli di mezzo.

Il nome di questo cuore nuovo, piazzatosi al fianco dell’amato cantautore romano, è quello di Marta Delogu. La giovane è nata a Sassari nel 1999 ma ha deciso di trasferirsi a Roma per studiare recitazione presso il Centro Nazionale di Cinematografia.

L’amicizia è nata quasi per caso e si rafforza giorno dopo giorno, tanto che i due hanno deciso di partire insieme per la Grecia insieme ai figli di lui, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Eros e Marta manifestano la sintonia reciproca senza timore, come testimoniano le foto dell’esclusiva del settimanale Chi, coltivando un legame che ha coinvolto anche i bambini. Oltre al mare meraviglioso, la coppia di amici speciali ha raggiunto anche i luoghi più ricercati ed esclusivi dell’Isola, come il Beach Club di Lindsay Lohan e il ristorante di sushi Santa Marina.

L’artista sta assaporando gli ultimi giorni di riposo prima di tornare a lavoro sul tour, che lo porterà di nuovo in giro per il mondo dopo lo stop forzato causato dall’emergenza sanitaria. La pandemia ha infatti congelato il mondo dello spettacolo, che è ripartito a fatica dopo le numerose restrizioni.

Sul fronte famiglia, invece, vige la serenità più assoluta. Dopo il matrimonio finito con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti è tornato single e ha tutta l’intenzione di stare con i suoi figli il più a lungo possibile. L’amore e le belle donne sono comunque al centro del suo cuore, come dimostrano le rivelazioni rese su Monica Bellucci. L’artista si è infatti detto rammaricato di non aver approfondito al sua conoscenza, forse arrivata nel momento sbagliato.

L’amore con Marica è finito e archiviato, pur mantenendosi in rapporti civili per amore dei figli. La Pellegrinelli aveva anche dichiarato di essere stata spesso in difficoltà, durante il matrimonio, poiché spesso costretta a restare a casa da sola con i bambini per i troppi impegni di lui. Anche lei, dopo la fine dell’unione con l’artista, sembrerebbe aver voltato pagina con Marco Borriello.