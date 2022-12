Eros Ramazzotti: “Lei è stata l’amore della mia vita”. Imbarazzo a “Domenica in”

Fonte: IPA Eros Ramazzotti spiazza tutti con una dedica d'amore alla sua ex

Eros Ramazzotti, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha sorpreso il pubblico con una dedica speciale a una sua storica ex. “Lei è stata il grande amore della mia vita”, ha confessato l’artista romano.

La destinataria di questo dolcissimo messaggio è Michelle Hunziker, per la quale il 59enne sembra nutrire ancora un forte sentimento e una grandissima stima.

Di Marica Pellegrinelli, invece, nessun cenno. Durante il programma di Rai1, Eros infatti non ha mai nominato la sua seconda moglie, nonostante Zia Mara abbia mostrato le immagini del loro matrimonio e dei loro due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Da parte di Ramazzotti, intento a guardare il video, nessun commento, solo silenzio. E in studio è calato il gelo.

La dedica di Eros Ramazzotti a Michelle Hunziker

Quando, durante la lunga intervista, Mara Venier ha fatto il nome di Michelle Hunziker, gli occhi di Eros si sono illuminati e un sorriso è esploso sul suo volto. “Cosa penso di lei? Michelle è stata il grande amore della mia vita, è la madre di mia figlia”, ha spiegato il cantautore, visibilmente emozionato.

“Quando due si lasciano non vuol dire che debbano farsi la guerra ogni giorno. Ed è giusto ricordarsi che si deve dare amore sempre, anche dopo la fine del matrimonio. Con o senza figli”, ha aggiunto l’artista, che poi ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui Più bella cosa, dedicata proprio a Michelle negli anni Novanta.

Le sue parole, durante la puntata, hanno spiazzato pubblico e conduttrice: nessuno si sarebbe aspettato tanta sincerità e un gesto d’amore così plateale nei confronti di Michelle, soprattutto in diretta tv. Ma, a colpire ancor più, è stata la freddezza di Ramazzotti di fronte alle immagini della sua seconda moglie, Marica Pellegrinelli.

Il gelo nei confronti di Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti ha speso parole stupende per Michelle Hunziker, ricordando anche l’ospitata dello scorso febbraio a Michelle Impossible, quando i due, dopo 20 anni, si sono baciati in diretta su Canale 5, scatenando la gioia dei fan e facendo esplodere i social.

I due, nonostante il loro matrimonio sia finito da tempo e abbiano preso strade opposte, non hanno mai dimenticato il sentimento che li ha uniti. E ora che sono entrambi single e che stanno per diventare nonni (“Aurora? Mi colpisce che sia incinta. Ma se due si amano, devono procreare. E lei e Goffredo si amano”, ha detto Eros), forse il loro rapporto sta prendendo una piega diversa.

Un riavvicinamento che, visto l’atteggiamento di Eros a Domenica In, non sta avvenendo anche con Marica Pellegrinelli, che per anni è stata sua moglie e complice e che le ha dato, come Michelle, la gioia di diventare padre, per la seconda e terza volta. Un trattamento decisamente diverso da quello riservato alla modella, oggi legata al musicista olandese William Djoko.

Evidentemente, con la 34enne bergamasca, Eros Ramazzotti non è riuscito a chiarirsi e a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La dedica d’amore a Michelle in tv non avrà di certo fatto piacere a Marica, ma anche a molti spettatori del programma di Mara Venier.