Un posto al sole, le anticipazioni del 29 luglio 2026: Greta ci ripensa ma è troppo tardi

La vicinanza tra Roberto e Greta è pericolosa, lei vuole fare un passo indietro ma è troppo tardi: trama di "Un posto al sole" del 29 luglio

Ufficio stampa Rai Greta, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 29 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 28 luglio 2026

Martedì 28 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Il comportamento di Marina nei confronti di Greta provoca una frattura profonda con Roberto e rischia di avere conseguenze che la donna non aveva previsto. Diego scopre che Silvia sta cercando di tutelare la relazione con Ida e decide di agire allo stesso modo chiedendo aiuto a Giulia. Intanto Guido e Mariella ignorano i piani del barone Cotugno che, con la forzata complicità di Alfredo, appare sempre più determinato a conquistare Bice.

Anticipazione della puntata del 29 luglio 2026

Luca, dopo un periodo relativamente tranquillo, subisce un tentativo di truffa telefonica che potrebbe avere conseguenze serie. La pericolosa vicinanza tra Roberto e Greta spinge quest’ultima a fare un passo indietro, ma potrebbe essere ormai troppo tardi. In Calabria, durante la vacanza, Micaela impone a Jimmy di frequentare di più i coetanei e meno gli adulti: una decisione che rischia di rivelarsi controproducente per l’equilibrio del ragazzo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 al 31 luglio.