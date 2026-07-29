Un posto al sole, le anticipazioni del 30 luglio 2026: Jimmy non sta bene, si attende la diagnosi

In attesa della diagnosi, Jimmy è spento e apatico. Mentre Alberto è tormentato per Gianluca: trama di "Un posto al sole" del 30 luglio

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Ufficio stampa Rai Jimmy, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 30 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 29 luglio 2026

Mercoledì 29 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Luca, dopo un periodo relativamente tranquillo, subisce un tentativo di truffa telefonica che potrebbe avere conseguenze serie. La pericolosa vicinanza tra Roberto e Greta spinge quest’ultima a fare un passo indietro, ma potrebbe essere ormai troppo tardi. In Calabria, durante la vacanza, Micaela impone a Jimmy di frequentare di più i coetanei e meno gli adulti: una decisione che rischia di rivelarsi controproducente per l’equilibrio del ragazzo.

Anticipazione della puntata del 30 luglio 2026

Manuela, preoccupata per il nipote, attende insieme a Niko la diagnosi dello psicologo, mentre Jimmy, in vacanza con la madre, appare sempre più apatico e spento. Reduce dal tentativo di truffa subito, Luca vive un momento di profondo sconforto. Pur essendo felice che Anna abbia ricucito il rapporto con la madre, Alberto non riesce a smettere di pensare a Gianluca.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 al 31 luglio.