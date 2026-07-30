Un posto al sole, le anticipazioni del 31 luglio 2026: Jimmy getta nel panico Micaela

Ufficio stampa Rai Micaela, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 31 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 30 luglio 2026

Giovedì 30 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Manuela, preoccupata per il nipote, attende insieme a Niko la diagnosi dello psicologo, mentre Jimmy, in vacanza con la madre, appare sempre più apatico e spento. Reduce dal tentativo di truffa subito, Luca vive un momento di profondo sconforto. Pur essendo felice che Anna abbia ricucito il rapporto con la madre, Alberto non riesce a smettere di pensare a Gianluca.

Anticipazione della puntata del 31 luglio 2026

Un’iniziativa di Jimmy getterà nel panico Micaela, mentre Manuela e Niko si preparano a ricevere dallo psicologo il responso sui questionari. Un incontro fortuito offrirà ad Alberto l’occasione per cercare un chiarimento con il figlio. Alla Terrazza, una piacevole sorpresa farà tornare il buonumore a Luca.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 27 al 31 luglio.