IPA Ultimo, l'annuncio che sorprende: "Ora vengo io a casa vostra"

Il prato di Tor Vergata si era appena svuotato, tra fuochi d’artificio e code infinite verso casa, quando Ultimo ha rilanciato. A due giorni dal live dei record del 4 luglio, con 250mila spettatori paganti, il cantautore romano ha annunciato su Instagram il nuovo tour negli stadi:

Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani mercoledì 8 luglio alle 14:00. La favola continua….

Il tour si chiama, appunto, Ultimo Stadi 2027 – La favola continua… ed è organizzato da Vivo Concerti. Undici date da nord a sud che porteranno Niccolò Moriconi, per la prima volta, anche in Sardegna e in Calabria. Un dettaglio salta subito all’occhio: Roma, per ora, non c’è. Del resto, nel post c’è scritto “ora vengo io a casa vostra”, e questo sembra proprio spiegare il perché.

Si parte il 10 giugno 2027 dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Poi il 13 giugno al Dall’Ara di Bologna, il 17 giugno all’Euganeo di Padova, il 20 giugno a San Siro a Milano, il 24 giugno al Maradona di Napoli, il 28 giugno allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 3 luglio al Granillo di Reggio Calabria, il 6 luglio al San Nicola di Bari, il 10 luglio alla Visarno Arena di Firenze e il 16 luglio all’Allianz Stadium di Torino. Gran finale il 24 luglio all’Olbia Arena, dove sarebbero previsti 36mila posti. La vendita dei biglietti parte mercoledì 8 luglio alle 14.

L’annuncio dopo le polemiche di Tor Vergata

Il nuovo tour arriva però in ore tutt’altro che tranquille. Perché se il concerto del 4 luglio ha battuto ogni primato, superando i 225mila spettatori di Vasco Rossi al Modena Park del 2017, sui social si è aperto un fronte di critiche sull’organizzazione, in particolare sul deflusso.

Infatti, decine di video su TikTok raccontano di persone rimaste a camminare per chilometri senza navette e con la rete telefonica in tilt. Una spettatrice avrebbe descritto migliaia di persone bloccate all’uscita fino alle cinque del mattino. Atac, dal canto suo, ha fatto sapere che la metro C ha funzionato tutta la notte, pur con i prevedibili problemi legati al grande afflusso.

Le lamentele hanno riguardato anche la visuale in alcuni pit, con biglietti da 90-100 euro e maxischermi giudicati insufficienti. Le critiche dei fan si sono concentrate sull’organizzazione, non sul cantante, che anzi nei giorni precedenti aveva aperto le prove del concerto alle persone con disabilità, garantendo loro postazioni adeguate per lo show.

I numeri di una carriera da record

Con le nuove date, il conteggio dei live negli stadi di Ultimo sale a 53 tappe, mentre i biglietti venduti in carriera superano quota 2 milioni, comprendendo il concerto di Tor Vergata, uno al Circo Massimo e dieci date allo Stadio Olimpico di Roma.

A trent’anni appena compiuti, il cantautore di San Basilio ha all’attivo sei album in studio e due dal vivo, 85 dischi di platino, 20 d’oro, oltre 7 milioni di copie vendute e 3,5 miliardi di streaming su Spotify. E ora, per la Generazione Ultimo, il conto alla rovescia verso l’estate 2027 è già cominciato: la corsa al biglietto scatta mercoledì.