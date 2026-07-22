Ultimo arriva al cinema: il concerto dei record a Tor Vergata sarà un film. Le date e dove vederlo.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ultimo

Ultimo al cinema con un film evento dedicato al concerto di Tor Vergata. Dopo aver conquistato Roma, battendo ogni record, il cantante si prepara a sbarcare sul grande schermo.

Ultimo al cinema: il concerto diventa un film evento

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha battuto ogni record, raccogliendo duecentocinquantamila persone di fronte ad un palco e un pianoforte. Un evento unico ed emozionante, che ha visto fan arrivare da tutta Italia e un’organizzazione che ha costruito una città nella città.

Ogni aspetto è stato curato nei minimi dettagli: un megapalco di 140 metri di larghezza e 60 metri di altezza. 2500 metri quadrati di schermo led ad altissima risoluzione e una passerella lunga 30 metri a forma di infinito. A supportare audio e video del concerto 30 linee audio e ben 18 maxischermi distribuiti su tutta la zona del concerto. Un live monumentale che ha visto Ultimo arrivare al concerto in elicottero, sorvolando il suo “popolo”, prima di salire sul palco, con canotta bianca e cappellino, per cantare Pianeti, il brano che ha aperto il concerto di Tor Vergata.

D’altronde ad anticipare il film era stato lo stesso Ultimo che, a margine del mega concerto, aveva raccontato su Instagram le sue emozioni.

“Non saprei da dove iniziare – aveva scritto -. Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti. Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto ‘Nic guarda a sinistra’ ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. Che il livello di felicità e amore che c’era ieri nell’aria è travolgente per un solo essere umano. Che la serata di ieri sento che ci metterò tanto a metabolizzarla. Che stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone più importante della mia vita. Che il 4 luglio 2026 non si può descrivere qui su un copy di Instagram. Che voglio portare questo spettacolo al cinema”.

Dove e quando vedere il film di Ultimo

Dopo il grandissimo successo, Ultimo non sembra disposto a fermarsi. Lo scorso 4 luglio ha fatto la storia con il suo concerto e ora si prepara a replicare l’impresa, questa volta al cinema. Il live Ultimo 2026 – La favola per sempre infatti arriverà al cinema il prossimo 22 settembre.

Il film-evento si intitola Ultimo-tutto. Live a Tor Vergata ed è stato diretto da Giorgio Testi e prodotto da Ultimo Records, in collaborazione con Vivo Concerti. Mentre la produzione esecutiva è di Maestro. Il film di Ultimo verrà distribuito da Nexo Studios e sarà al cinema sino al 30 settembre.

I fan del cantante romano dunque potranno rivivere le emozioni del concerto, seguendolo brano per brano. Ci saranno poi interviste, con momenti privati vissuti nel backstage e contenuti esclusivi. Tutto per raccontare quel “raduno degli ultimi” che ha conquistato tutti.

Il 22 settembre è una data che non è stata scelta a caso, ma rappresenta un momento essenziale nella storia di Ultimo. Prima di tutto dà il titolo ad un dei suoi singoli più famosi, pubblicato nel 2020 insieme alla nascita della Ultimo Records.

Da quel giorno Ultimo ha celebrato spesso il 22 settembre come una data importante, capace di segnare la sua storia personale e musicale. Si tratta inoltre del giorno in cui spesso i fan si riuniscono nel Parchetto di Ultimo che si trova a San Basilio, Roma, nel quartiere dell’artista.

Quest’anno i fan avranno un motivo in più per festeggiare il 22 settembre grazie all’uscita del film di Ultimo e alle prime proiezioni della pellicola. Le prevendite per acquistare i biglietti sono già state aperte ed è possibile visionare l’elenco delle sale in cui verrà proiettato il film sul sito ufficiale Ultimo al cinema.