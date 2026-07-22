Minerva, Capotondi nella scuola senza cellulari e storie d’amore per il teen drama che aspettavamo

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IPA Cristiana Capotondi al Giffoni 2026

Il countdown per il nuovo fenomeno televisivo dell’autunno è ufficialmente iniziato. Presentata in anteprima nell’emozionante cornice del Giffoni Film Festival 2026, arriva in tv una produzione destinata a far discutere (e appassionare) sia i giovani che gli adulti. Si intitola Minerva – La Scuola, la nuova serie teen drama in 8 episodi prodotta da Picomedia (società del gruppo Asacha e parte di Fremantle) con la regia di Ivan Silvestrini, già firma di grandi successi del genere. La data da segnare in rosso sul calendario è il 22 settembre, giorno in cui tutti gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Netflix.

Il cast di Minerva e la presentazione al Giffoni Film Festival 2026

L’evento di lancio si è trasformato in un suggestivo tour itinerante tra le sale della Reggia di Portici (Napoli) – location principale della serie insieme a Villa Campolieto a Ercolano – dove cast, regista e autori hanno guidato la stampa e i fan alla scoperta delle scenografie storiche che danno vita all’immaginario liceo militare Minerva. Un luogo molto diverso dalle scuole moderne e che sembra già destinato a far discutere per le regole imposte ai suoi studenti: riusciremo a tornare indietro nel tempo?

Il progetto vanta un cast corale straordinario che conta giovanissimi talenti e volti amatissimi del cinema e della tv italiana. Tra gli adulti attira di certo l’attenzione la presenza di Cristiana Capotondi, affiancata da attori del calibro di Massimiliano Gallo, Irene Maiorino, Raiz e Michele Rosiello. I giovani allievi del collegio sono invece interpretati da un affiatato gruppo di promesse della recitazione, tra cui Ciro Minopoli, Biagio Venditti, Margherita Buoncristiani, Giulio Brizzi e Nicole Malaj.

Dentro il liceo militare: la trama del nuovo teen drama firmato Netflix

Minerva – La Scuola propone un netto ribaltamento della realtà catapultando i suoi protagonisti in un mondo che sembra appartenere a un altro tempo. Nel liceo militare di Napoli la disciplina è rigida e senza sconti: sveglia all’alba per l’alzabandiera, divise d’ordinanza al posto degli abiti civili e niente cellulari. Il piano di studi affianca alla didattica tradizionale lezioni di tattica militare e scherma, mentre una regola ferrea domina le giornate: le storie d’amore sono severamente proibite e ogni fallimento si paga a caro prezzo.

Attraverso gli occhi dei ragazzi, la trama si muove tra destini e motivazioni profonde. C’è Salvo (Ciro Minopoli), cresciuto in una casa famiglia e spinto a entrare nel liceo per scoprire cosa sia successo davvero al suo migliore amico; Vincenzo (Biagio Venditti), schiacciato dal peso di voler ricalcare la carriera militare del padre; e Camilla (Margherita Buoncristiani), una viziata ragazza milanese mandata nell’istituto con la speranza di essere raddrizzata.

La sceneggiatura, scritta da Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Michela Straniero, si focalizza anche sulle figure adulte: insegnanti e ufficiali chiamati a guidare i cadetti, costretti a fare i conti con i propri errori e le proprie fragilità. Spinti al limite dal rigore istituzionale, gli studenti impareranno a diventare grandi, scoprendo chi sono veramente. Tra regole ferree, segreti e un’atmosfera unica, si anticipa come il teen drama che tutti stavamo aspettando.