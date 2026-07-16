Cristiana Capotondi è single, l’annuncio della separazione e la storia con “il padre della figlia”

IPA Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi tiene molto alla propria privacy e non è solita condividere dettagli sulla sua vita privata. Anche per questo, forse, quando è diventata mamma di Anna nel 2022, la notizia ha destato stupore. All’epoca era già finita la sua storia con Andrea Pezzi, anche se loro non l’avevano mai annunciato, e tantomeno lei aveva mai parlato di una nuova storia d’amore. Ora che è passata acqua sotto ai ponti l’attrice ha scelto di rivelare in un’intervista di non essere più legata sentimentalmente al papà della bambina, nonostante lui faccia sempre parte della loro vita.

Un padre presente

“Il padre di mia figlia e io non siamo più legati, ma lui è molto presente” ha detto Cristiana Capotondi intervistata da Sette. Non aggiunge altro su di lui o su quella che è stata la loro storia ma tanto basta. Sull’identità dell’uomo non si sa nulla e l’attrice si è ben guardata dal dare informazioni che potessero far risalire all’identità dell’uomo.

All’epoca del parto, alcuni gossip avevano insinuato che avesse scelto di avere la figlia da sola. Un’ipotesi non vera ma nella quale l’attrice confessa di non vedere niente di male: “Ci sono donne che scelgono di diventare madri senza partner, anche delle mie amiche lo hanno fatto. È bellissimo. Si sgretolano tanti tabù”, ha spiegato.

La famiglia allargata

“Anna ha una grande famiglia allargata, ha molti riferimenti, alcuni non condividono con lei il sangue, ma bisogni e affetti” ha detto Cristiana Capotondi. E uno di questi è sicuramente Andrea Pezzi, al quale è stata legata 15 anni. Nonostante non siano più una coppia ormai da tempo, sono rimasti molto legati e più volte sono stati paparazzati insieme alla bambina, tanto che si è spesso vociferato di un ritorno di fiamma tra loro.

“Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi” aveva precisato lei annunciando la nascita della piccola. “Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate”, aveva aggiunto. Questo fa capire quanto il loro legame vada oltre il concetto tradizionale di “ex”, trasformandosi in una vera e propria parentela d’elezione.

La maternità a 42 anni

Quando Cristiana Capotondi è diventata mamma di Anna aveva 42 anni. “Sono stata fortunata, ma penso sia arrivata in un momento molto giusto per me”, ha raccontato. “Ha rotto molti argini e mi ha restituito l’infanzia e il gioco”, ha spiegato l’attrice che ha iniziato la sua carriera appena 13enne lasciando così indietro bei pezzi di infanzia e adolescenza. Negli anni si è fatta conoscere con numerosi film, da Notte prima degli esami nel 2006 a Margherita delle stelle del 2023. In mezzo una carriera costellata da grandi successi, e poi la figlia quando è arrivato il momento giusto.

Nessun senso di colpa o ansia da prestazione per lei, che ha sottolineato come in questo modo abbia potuto vivere la maternità con una maturità e una serenità diverse rispetto alla giovinezza, liberandosi dai condizionamenti sociali sui “tempi giusti” per diventare mamma.