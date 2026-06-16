IPA Dolce&Gabbana, quanto costano gli uffici in vendita

Trovare casa a Milano è diventato un lusso per tutti, o quasi. Ma anche chi un patrimonio immobiliare da centinaia di milioni ce l’ha, come Dolce&Gabbana, ora starebbe pensando di disfarsene (o quantomeno ridimensionare).

A riportare la notizia è Bloomberg: il colosso della moda starebbe valutando la cessione di alcuni immobili nel capoluogo lombardo, in zona Porta Venezia, con l’obiettivo di fare cassa e rifinanziare circa 450 milioni di euro di debito. Quanto valgano davvero quei palazzi, però, non è ancora noto. Separato il discorso per le proprietà private dei due stilisti, finite sul mercato del lusso: la villa di Stromboli, venduta a circa 6 milioni, e Villa Lola, in Costa Azzurra, in vendita a 14,9 milioni.

Dolce&Gabbana e gli immobili a Milano

Milano è il cuore del marchio fin dalla nascita, ed è qui che il gruppo nato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana starebbe trattando con le banche creditrici la vendita di alcuni immobili in Porta Venezia. I 450 milioni di euro non corrispondono al valore degli immobili in vendita: sono il debito che la maison vuole rifinanziare. Una differenza non da poco.

Quanto valgono gli immobili di Dolce&Gabbana

Sui palazzi milanesi cifre pubbliche affidabili non ce ne sono. Sulle proprietà private, invece, i numeri si conoscono. La più nota è la villa di Stromboli, alle Eolie: un buen retiro sul mare, nato dall’unione di più case tipiche dell’isola.

La villa era stata messa in vendita nel 2019 e poi venduta nel dicembre 2020 per circa 6 milioni di euro a un fortunato imprenditore del settore ospedaliero. Più che una residenza estiva, un manifesto estetico, un po’ come Villa Oasis, la dimora di Yves Saint Laurent a Marrakech: colori accesi, ceramiche, terrazze e lo sguardo lì, puntato sullo Strombolicchio.

La villa di Stromboli venduta per circa 6 milioni

Di tutte le proprietà, Stromboli è quella che più assomiglia agli abiti firmati Dolce&Gabbana. Maioliche, pietra lavica, luce dura, mare, stanze trattate come scenografie. Un’idea di Sicilia teatrale, prima ancora che una casa di quelle quando “si torna al proprio paese”, come canta Serena Brancale. Alla fine la villa è passata di mano per circa 6 milioni di euro.

Villa Lola in Costa Azzurra: vale 14,9 milioni

Poi c’è Villa Lola, a Roquebrune-Cap-Martin, in Costa Azzurra, e vale 14 milioni e 900mila euro. Siamo in uno dei tratti più ambiti del lusso europeo, a un passo da Montecarlo e Mentone, con davanti il mare della Riviera francese. Si parla di circa 400 metri quadrati interni, cinque camere con bagno privato, un grande soggiorno, terrazze e un giardino di circa 3.500 metri quadrati.

A differenza di Stromboli, dove il valore si è ricostruito solo a vendita avvenuta, qui la cifra è messa nero su bianco. È alta, certo. Ma per quel mercato è la norma, se pensiamo ad esempio alla Villa Fontanelle di Gianni Versace a Moltrasio, venduta nel 2008 per la cifra capogiro di 35 milioni di euro.

La moda italiana e il patrimonio nascosto nei palazzi

Alla fine, questi immobili raccontano un pezzo di moda italiana che di solito resta leggermente in ombra: non passerelle, ma le sedi, gli showroom, gli archivi, le ville.

Le case degli stilisti sono sempre state un prolungamento del loro gusto. Stromboli ha il sapore della Sicilia più teatrale e domestica. Villa Lola porta addosso la Costa Azzurra: un lusso più trattenuto, meno esibito, ma non meno caro. I palazzi di Milano invece, mostrano la parte più amministrativa e pratica della maison.