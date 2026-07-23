Amal e George Clooney comprano Villa Bragaglia: svelato il mistero di Capri

Amal e George Clooney in missione a Capri per acquistare Villa Bragaglia, una dimora storica con vista panoramica e immersa nel verde

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Amal e George Clooney

Amal e George Clooney erano stati avvistati a Capri qualche giorno fa. La loro presenza sull’isola aveva destato curiosità e scalpore, perché non c’erano mai stati prima. Adesso il mistero della loro visita è stato svelato. La coppia pare interessata ad acquistare Villa Bragaglia dove Totò ha trascorso diverse estati.

George e Amal Clooney, svelato il mistero su Capri

Dunque, George e Amal Clooney si trovavano a Capri non per una semplice vacanza. Innamorati da sempre dell’Italia, sono interessati ad ampliare il loro patrimonio immobiliare e hanno messo gli occhi su una delle dimore più prestigiose dell’isola.

Così, oltre a Villa Oleandra a Laglio, sul lago di Como, hanno deciso di comprarsi casa al mare. E giustamente hanno pensato a un luogo esclusivo e dalla bellezza paesaggistica mozzafiato, ovvero Capri, luogo amatissimo dalle star di tutti i tempi.

Non a caso, la villa che ha destato il loro interesse è stata abitata in estate per diversi anni dal mitico Totò. Secondo indiscrezioni infatti George e Amal si sono concentrati su Villa Camarella, meglio nota come Villa Bragaglia. Ecco quindi svelato il mistero del loro soggiorno a Capri, dove erano stati fotografati una sera mentre salivano uno degli iconici taxi rossi.

Villa Bragaglia in vendita per 10 milioni di euro

Villa Bragaglia fu messa in vendita nel 2018 dall’allora proprietario Stefano Cagliari per 10 milioni. Pare che i Clooney siano già convinti dell’acquisto tanto da aver avviato le trattative con l’agenzia che si sta occupando della vendita dell’immobile.

La dimora fu costruita nel 1942 e ha la particolarità di avere una vista mozzafiato sul golfo di Napoli, dicono una delle più belle. La villa è circondata da un magnifico giardino che comprende 150 tipi di piante diverse, tra cui i celebri limoni di Capri. La proprietà è formata da una dépendance e da un edificio principale, pensati per garantire la massima privacy dei suoi ospiti. Dunque, ideale per i Clooney che spesso invitano amici vip a trascorrere le vacanze con loro.

La villa principale, con pareti in pietra calcarea bianca tipica dell’isola, si estende su una superficie di 800 mq ed è disposta su quattro piani ed è dotata di sette camere da letto. La proprietà nella sua interezza ha una superficie di 1.200 metri quadrati interni, circondati da oltre 4.800 metri quadrati di giardini esterni.

La proprietà è dotata di una piscina esterna di 113 metri quadrati, un campo da tennis, un campo da calcetto e un’area dedicata all’attività all’aria aperta. Non poteva mancare un’immensa limonaia circondata dal verde.

Villa Bragaglia è simbolo dell’eleganza caprese e anche di quella atmosfera da dolce vita che ha fatto innamorare il jet set internazionale. E oggi Capri è sempre più location glamour, per i suoi vicoli si possono incontrare Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, Jennifer Lopez e ora anche i Clooney.