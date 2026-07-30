Incendi in Francia, George Clooney lascia la sua villa: “Non sappiamo se sopravviverà”

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IPA George Clooney e la moglie

Gli incendi che stanno devastando il sud della Francia hanno costretto anche George Clooney e la sua famiglia a lasciare la loro casa. L’attore, insieme alla moglie Amal e ai figli Ella e Alexander, ha evacuato la tenuta di Brignoles, nel dipartimento del Var, senza sapere se l’abitazione sarà ancora in piedi al termine dell’emergenza. Un dramma che coinvolge migliaia di residenti e che sta mettendo in ginocchio un’ampia parte della Provenza.

George Clooney costretto a evacuare la villa in Francia

George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin hanno lasciato la loro proprietà di Brignoles, diventata negli ultimi anni la residenza principale della famiglia. A rendere nota la situazione è stata una lettera inviata al sindaco della città, Didier Brémond, nella quale la coppia racconta l’incertezza di questi giorni.

“Al momento non abbiamo idea se la nostra casa sopravviverà a questo terribile momento”, ha scritto la coppia con riferimento agli incendi che stanno interessando la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Nel messaggio, però, non c’è spazio solo per la preoccupazione personale. I Clooney hanno infatti rivolto un pensiero ai cittadini costretti ad affrontare la stessa emergenza, assicurando che resteranno al fianco della comunità anche dopo la fine dell’emergenza.

“Speriamo che voi e tutti i residenti siate al sicuro. Qualunque cosa accada alla nostra città, noi ne facciamo parte e contribuiremo a ricostruirla”, hanno sottolineato, ribadendo il forte legame con Brignoles. “Amiamo questa città e i nostri amici che vivono qui”.

Per il momento non è noto se le fiamme abbiano raggiunto direttamente la proprietà di Clooney, ma il divo di Hollywood resta in attesa di conoscere l’entità dei danni.

Gli incendi nel sud della Francia: migliaia di evacuati

L’evacuazione dei Clooney si inserisce in un’emergenza che sta interessando gran parte dell’Europa meridionale, con incendi attivi in Francia, Spagna, Italia e Grecia.

Secondo i dati diffusi dalle autorità e riportati dalla CNN, nella sola regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra circa 3.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Ancora più imponente la situazione nel dipartimento della Gironda, nel sud-ovest della Francia, dove gli sfollati hanno superato quota 224.000.

Uno dei roghi ha già distrutto una superficie quattro volte più estesa di quella della città di Parigi. Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez ha parlato di quella che potrebbe diventare “la più grande evacuazione in tempo di pace nella storia del Paese“.

Per George Clooney non si tratta della prima minaccia. Già nell’estate del 2025 un incendio, provocato da un guasto in un vicino parco solare, si era avvicinato alla tenuta, ma in quell’occasione l’intervento dei vigili del fuoco aveva impedito alle fiamme di raggiungere la proprietà.

La scelta della Francia per proteggere i piccoli Clooney

George e Amal Clooney hanno acquistato il Domaine du Canadel nel 2021. La proprietà, immersa nella campagna del Var, comprende un casale del XVIII secolo, uliveti, un vigneto, una piscina e un campo da tennis. Pur possedendo altre abitazioni sul Lago di Como, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, la coppia ha scelto proprio la Francia come luogo in cui crescere i figli.

In più occasioni l’attore ha spiegato di voler offrire a Ella e Alexander un’infanzia il più possibile lontana dalle pressioni di Hollywood. “Non stanno tutto il giorno davanti ai tablet, cenano con gli adulti e aiutano a sparecchiare”, ha raccontato, descrivendo la vita in campagna come un’opportunità per crescere in modo più semplice e autentico.

Alla scelta ha contribuito anche la legislazione francese, che tutela in maniera più rigorosa la privacy dei minori rispetto agli Stati Uniti, limitando la possibilità per i paparazzi di fotografare i figli delle celebrità.

Oggi quella che George Clooney ha definito “la migliore occasione per vivere una vita normale” è minacciata dalle fiamme. Mentre l’attore e la sua famiglia attendono notizie sulla sorte della loro casa, resta la promessa fatta agli abitanti di Brignoles: tornare e contribuire alla ricostruzione della comunità che hanno scelto di chiamare casa.