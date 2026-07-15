Amal e George Clooney per la prima volta a Capri. Lei lascia tutti senza fiato con un magnifico abito bianco e degli orecchini a cascata

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Amal e George Clooney per la prima volta in vacanza a Capri. La coppia è stata avvistata in tarda serata mentre saliva su un iconico taxi rosso scoperto. Lei era bellissima con un magnifico abito bianco, perfetto per le notti estive.

George e Amal Clooney, l’amore per l’Italia

George e Amal Clooney sono appassionati dell’Italia e in estate trascorrono diverse settimane nel nostro Paese, tra Laglio sul lago di Como e Venezia. Ma quest’anno si sono lasciati conquistare dalla bellezza di Capri, scegliendo quindi il mare. Anche loro forse in cerca di un po’ di refrigerio dal caldo insopportabile delle ultime settimane.

Ma non è escluso che presto raggiungano la loro splendida villa a Laglio. Qualche tempo fa circolavano voci insistenti che era stata messa in vendita, perché – si diceva – Amal preferiva trascorrere le vacanze in Provenza dove la coppia ha un’altra residenza prestigiosa. Per altro i Clooney, assieme ai loro due figli, Alexander e Ella, hanno preso la cittadinanza francese, per potere proseguire con le loro attività umanitarie e in opposizione al governo di Trump.

Evidentemente però il fascino dell’Italia è ancora notevole sui Clooney. D’altro canto, hanno scelto di sposarsi proprio nel nostro Paese, a Venezia, che è un’altra città a loro molto cara.

Tra l’altro, alla Mostra del Cinema di quest’anno George riceverà il Leone d’Oro alla Carriera, un riconoscimento quasi inaspettato per la star che ha risposto con grande ironia: “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d’Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così”.

Dopo undici partecipazioni alla Mostra del Cinema di Venezia, il direttore Alberto Barbera ha voluto omaggiare la star con questo importante premio: “Nella sua triplice veste di attore, regista e produttore, Clooney è un artista completo e carismatico, appassionato e originale”.

Amal Clooney seduce Capri

Dunque, George e Amal sono di casa a Venezia e rivedremo la loro magia il prossimo settembre durante la Mostra del Cinema, che si tiene dal 2 al 12. Ma intanto Lady Clooney ha lasciato senza fiato Capri. L’avvocato ha indossato un magnifico abito bianco, di un’eleganza estrema. Si tratta di un vestito da cocktail con scollatura quadrata e maniche a 3/4.

Ansa

Amal ha completato il suo look estivo con una clutch e un paio di orecchini chandelier, una vera e propria cascata d’oro, che le illumina il volto. Mentre i capelli neri sono lasciati ricadere sulle spalle con grandi onde. Suo marito, impeccabile anche lui, indossava una camicia e una giacca grigia.