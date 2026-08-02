Martina Miliddi combatte la “trappola della sete” in mutande e camicia: le foto con la luce perfetta

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Martina Miliddi

Martina Miliddi torna a far parlare di sé sui social con un nuovo post che ha immediatamente attirato l’attenzione dei suoi follower. La ballerina e influencer, ha condiviso una serie di fotografie dal fascino essenziale e sofisticato, accompagnandole da una didascalia tanto breve quanto evocativa: “Thirst trap”, espressione inglese che significa letteralmente “trappola della sete” e che, nel linguaggio dei social, indica uno scatto studiato per catturare l’attenzione attraverso fascino, sensualità e sicurezza di sé.

Martina Miliddi, le foto su Instagram che conquistano i fan

Martina Miliddi continua a conquistare il pubblico, non solo con il suo talento nella danza ma anche con uno stile sempre più sofisticato che fa impazzire i social. Ormai volto familiare al grande pubblico grazie alla presenza fissa ad Affari Tuoi, Martina è diventata famosa grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e oggi, l’ex allieva del talent, ha trasformato la popolarità televisiva in una carriera tra spettacolo, moda e collaborazioni con numerosi brand.

Sul suo profilo Instagram, seguito da una community sempre più numerosa, alterna backstage, viaggi e shooting dal fascino irresistibile e proprio nelle ultime ore ha infiammato i follower con una nuova gallery fotografica, accompagnata da una didascalia che non è passata inosservata: “Thirst Trap”, ovvero “la trappola della sete”. Un titolo provocatorio che ha subito acceso la curiosità dei fan.

Nella gallery instagram Martina si immortala davanti allo specchio di una camera da letto, avvolta dalla calda luce del tramonto che entra dalla finestra e disegna sul suo viso giochi di luce e ombra. Per lo scatto ha scelto una mise molto semplice e dal fascino malizioso: una camicetta bianca a pois con una profonda scollatura e uno slip color nude, un look minimal ma estremamente elegante che valorizza la sua silhouette senza risultare eccessivo.

I capelli invece sono elegantemente raccolti in uno chignon impeccabile, mentre il make-up è luminoso e naturale.

Più che puntare sull’ostentazione, gli scatti sembrano raccontare un’estetica ricercata, fatta di equilibrio tra sensualità e semplicità. L’atmosfera è intima, quasi cinematografica, e trasmette quella sicurezza che negli ultimi anni è diventata uno dei tratti distintivi dell’ex allieva di Amici. Non sorprende, quindi, che il post abbia raccolto in poche ore centinaia di apprezzamenti e numerosi commenti entusiasti. Tra questi spiccano quelli di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, che hanno riempito il post di cuori e complimenti.

Ma cosa ha voluto dire Martina con l’espressione “thirst trap”? Si tratta di una frase che viene spesso utilizzata con ironia dagli stessi creator per giocare con il linguaggio dei social network. In questo caso sembra quasi una strizzata d’occhio ai follower: Martina è perfettamente consapevole dell’effetto dei suoi scatti e sceglie di definirli con autoironia, senza prendersi troppo sul serio. Un modo per comunicare leggerezza e sicurezza, caratteristiche che il suo pubblico sembra apprezzare sempre di più.

Cosa fa oggi Martina Miliddi

Classe 2000, Martina Miliddi è diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove ha mostrato il suo talento nella danza e una forte determinazione. Durante il talent è stata al centro dell’attenzione non solo per il percorso artistico, ma anche per alcune vicende sentimentali che hanno alimentato il dibattito tra i fan.

Oggi Martina lavora come ballerina professionista, collabora con diversi brand nel settore fashion e beauty e ha consolidato la sua presenza sui social, dove condivide momenti della sua quotidianità, backstage lavorativi, viaggi e shooting fotografici. Il suo profilo Instagram rappresenta un mix di eleganza, spontaneità e contenuti lifestyle, elementi che le hanno permesso di costruire una community molto affezionata.

Negli ultimi anni ha saputo trasformare la popolarità ottenuta in televisione in una vera e propria carriera da creator digitale, mantenendo però sempre un forte legame con la danza, disciplina che continua a rappresentare il centro del suo percorso artistico. Le collaborazioni con fotografi, stilisti e aziende del settore moda testimoniano anche una crescente attenzione nei confronti della sua immagine, sempre più ricercata e riconoscibile.

E questo post conferma proprio questa evoluzione: le fotografie non sono semplici selfie, ma sembrano parte di un progetto visivo studiato, dove luce, composizione e styling contribuiscono a creare un racconto coerente.

Martina da diversi anni ha anche un amore che sembra ben consolidato, quello per il ballerino e coreografo Simone Milani, noto anche come Spillo.