Martina Miliddi, disavventura in aeroporto, lo sfogo contro lo staff: “Aggredita”

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IPA Martina Miliddi, lo sfogo dopo la disavventura in aeroporto

Quello che doveva essere un ritorno nella sua Sardegna si è trasformato in un’esperienza da dimenticare per Martina Miliddi. La ballerina e volto di Affari Tuoi ha raccontato sui social la disavventura vissuta all’aeroporto di Cagliari, dove sostiene di essere stata minacciata e aggredita dallo staff a causa del suo cane e del trasportino. Un episodio che l’ha spinta a prendere posizione e a condividere un duro sfogo con i suoi follower.

Martina Miliddi, lo sfogo dopo la disavventura in aeroporto

“Aeroporto di Cagliari e hostess grazie per le minacce e avermi aggredita dentro un aeroporto per il mio cane e il suo trasportino”. Con queste parole Martina Miliddi ha deciso di raccontare ai suoi follower quanto accaduto poco prima della partenza, affidando alle Instagram Stories tutta la sua rabbia e la delusione per un episodio che, racconta, non aveva mai vissuto prima.

Nel suo lungo sfogo, Martina ha anche voluto spiegare, almeno in parte, il motivo del suo viaggio in Sardegna. La ballerina ha infatti rivelato di trovarsi sull’isola per un lutto e di aver cercato di far comprendere la situazione al personale presente in aeroporto, senza però ottenere la sensibilità e l’empatia che invece si sarebbe aspettata.

“Sono basita dalla maleducazione. Nonostante chiedessi gentilezza ed empatia perché ero qui per un lutto hanno solo gridato e mancato di rispetto“, ha scritto, raccontando di essersi sentita trattata con poca umanità in un momento particolarmente delicato della sua vita.

Secondo il racconto dell’ex allieva di Amici, tutto sarebbe nato per il suo cane e il trasportino. Un dettaglio che, ha spiegato, non le aveva mai creato problemi in passato. “Fidatevi di una persona che di voli con il proprio cane ne ha visti parecchi, una roba del genere non mi è mai capitata“, ha aggiunto, lasciando intendere di essere ormai abituata a viaggiare insieme al suo animale e di non aver mai vissuto un’esperienza simile.

L’appello ai follower dopo l’accaduto

La ballerina ha quindi concluso il suo messaggio con un invito molto netto rivolto ai follower, sconsigliando di scegliere la compagnia aerea coinvolta. “Non spendete soldi e tempo per una compagnia che letteralmente fa schifo“, ha scritto, lasciando intendere senza tanti giri di parole di non voler più volare con quella compagnia dopo quanto accaduto.

Al momento non ci sono repliche pubbliche da parte della compagnia aerea o dell’aeroporto in merito all’episodio raccontato da Martina Miliddi, che ha affidato ai social il suo racconto senza rilasciare ulteriori dichiarazioni. Ad oggi, infatti, la sua versione dei fatti resta l’unica ricostruzione pubblica dell’episodio. Il suo sfogo, però, ha rapidamente fatto il giro dei social.

L’estate, però, sembra essere iniziata con più di un episodio destinato a far discutere negli aeroporti italiani. Nelle scorse ore anche Francesco Renga è finito al centro dell’attenzione dopo essere stato ripreso mentre veniva accompagnato fuori da un aereo, anche se per una vicenda completamente diversa da quella denunciata da Martina Miliddi. Ma, nel suo caso, il cantante, per il momento, ha preferito non rilasciare dichiarazioni su quanto avvenuto.