Martina Miliddi splendida in t-shirt trasparente e jorts

IPA Martina Miliddi

La chiamano t-shirt, ma quella indossata da Martina Miliddi ha tutta l’aria di essere un piccolo esercizio di stile. La ballerina e volto di Affari Tuoi ha condiviso su Instagram alcuni scatti londinesi insieme a Silvian Heach, scegliendo un look apparentemente semplice eppure costruito con precisione.

Martina Miliddi, la t-shirt trasparente che cambia il denim

Il fulcro del look di Martina Miliddi è il body a maniche corte firmato Silvian Heach, un modello a lupetto dalla linea aderente, declinato in una tonalità rosa cipria quasi nude. Una nuance delicata, vicina all’incarnato ma non invisibile, che lavora proprio sull’effetto vedo-non-vedo senza mai risultare eccessivo.

Il tessuto è leggero, semi-trasparente, con una lavorazione mesh sottilissima che lascia intuire l’intimo coordinato sotto la maglia. È quel genere di capo che potrebbe facilmente scivolare nel territorio più complicato del guardaroba, soprattutto se abbinato senza criterio. Martina però lo porta con naturalezza, scegliendo una costruzione pulita e senza troppe sovrapposizioni: niente blazer pesanti, niente collane ingombranti, nessun dettaglio che trasformi il body in una dichiarazione urlata.

La trasparenza resta protagonista, ma viene resa più urbana dal taglio quasi sportivo della t-shirt. Il colletto alto, le maniche corte e la vestibilità aderente ricordano certi top minimalisti di fine anni Novanta, quelli che sembravano semplici finché non li si guardava meglio. E infatti il punto è tutto lì: il body non ha bisogno di fronzoli perché lavora sulla silhouette, disegnandola senza irrigidirla.

In uno dei dettagli ravvicinati pubblicati sui social si notano anche le piccole applicazioni luminose disseminate sul tessuto, minuscoli punti luce che rendono la maglia meno basic e più scenografica. Non strass vistosi messi lì per farsi notare da lontano, ma una costellazione discreta, quasi impercettibile a distanza, che aggiunge profondità alla superficie rosa cipria.

È un’idea interessante anche per chi ama l’effetto t-shirt trasparente ma teme di apparire troppo scoperta: la chiave sta nel colore. Il nero può diventare immediatamente più notturno e seducente, il bianco spesso è più difficile da gestire; il rosa nude, invece, addolcisce l’insieme e si muove su un registro più sofisticato.

A riequilibrare il body trasparente arrivano i jorts, ovvero gli shorts in denim dal taglio lungo e rilassato che continuano a essere una delle alternative più interessanti ai microshorts dell’estate. Quelli scelti da Martina Miliddi hanno vita alta, lavaggio denim medio e un orlo sfrangiato che mantiene l’allure disinvolta del capo senza renderlo trasandato.

Da Amici ad Affari Tuoi, la nuova stagione di Martina Miliddi

Negli ultimi mesi Martina Miliddi si è ritagliata un posto sempre più riconoscibile anche sul piccolo schermo. Dopo l’esperienza ad Amici, la ballerina è entrata nel cast di Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino, conquistando una presenza più centrale nello show e diventando uno dei volti più commentati dal pubblico di Rai 1. Il suo arrivo è nato inizialmente come sostituzione di Herbert Ballerina, ma la risposta del pubblico ha contribuito a renderla una presenza stabile nel programma.

A raccontare il suo percorso è stata lei stessa, spiegando quanto sia stato complicato ritrovare spazio nel mondo della danza dopo il talent. Dopo Amici, Martina ha attraversato un anno senza lavoro e ha dovuto ricominciare da zero, ricostruendo passo dopo passo la propria credibilità professionale. Una parentesi che rende il suo presente televisivo meno scontato di quanto possa sembrare guardandola oggi, sorridente e perfettamente a suo agio davanti alle telecamere.