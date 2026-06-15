Martina Miliddi splendida tra le onde del mare: il vestito è una seconda pelle

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IPA Martina Miliddi conquista con un abito per l'estate

L’estate è appena iniziata e, come ogni anno, i social dei personaggi famosi iniziano a riempirsi di scatti al mare, bikini, tramonti e giornate trascorse sotto il sole. Martina Miliddi ha scelto una strada diversa.

La ballerina, oggi presenza fissa ad Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino e Herbert Ballerina, ha pubblicato una serie di foto che si allontanano dagli scatti tipici delle vacanze estive a cui siamo abituati.

Invece di optare per i classici selfie sulla spiaggia, ha scelto di condividere con i fan alcuni scatti in bianco e nero che la vedono circondata da acqua e rocce. Al centro della scena c’è un abito aderente che sembra fondersi con il corpo e con il paesaggio circostante, trasformandosi in una vera e propria seconda pelle.

Martina Miliddi, l’abito che si fonde col mare

Negli scatti condivisi sui social, Martina Miliddi posa immersa nell’acqua circondata da uno stupendo paesaggio naturale. Bellissima e sempre elegante, la ballerina è riuscita a catturare immediatamente l’attenzione anche grazie al vestito scelto per lo shooting: un capo leggero e aderente che avvolge la silhouette come un guanto.

Il tessuto, reso ancora più avvolgente dall’acqua, segue le linee del corpo con naturalezza, creando un effetto quasi scultoreo. A caratterizzare l’abito sono i drappeggi raccolti sul fianco e il dettaglio circolare posto al centro, elementi che donano movimento e spezzano la linearità del design. La scelta del bianco e nero contribuisce ad amplificare il fascino dell’immagine, concentrando l’attenzione sui contrasti, sulle ombre e sulle forme.

L’effetto finale è quello di uno shooting dal gusto editoriale, lontano dalle classiche fotografie estive condivise sui social. L’acqua che scorre attorno alla ballerina e il tessuto che aderisce al corpo sembrano dialogare tra loro, proprio come in una delle sue coreografie.

Martina Miliddi incanta anche fuori da “Affari Tuoi”

Negli ultimi anni Martina Miliddi ha continuato a costruire il proprio percorso professionale nel mondo dello spettacolo. Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici, la ballerina ha ampliato il proprio raggio d’azione conquistando spazio sul piccolo schermo.

Oggi è infatti una presenza fissa di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 guidato da Stefano De Martino. All’interno dello show affianca il conduttore insieme a Herbert Ballerina prendendo parte ai momenti che contribuiscono a rendere il format ancora più dinamico e coinvolgente. È lei la protagonista del pacco Ballerina, quello che nasconde la sua performance e coinvolge lo studio con una coreografia diversa ogni sera.

Una vetrina importante che le ha permesso di raggiungere un pubblico ancora più ampio rispetto a quello che già la seguiva dai tempi del talent.

Ma Martina è anche molto attiva sui social, dove alterna contenuti legati al lavoro, backstage, viaggi e shooting fotografici. Lo scatto pubblicato nelle ultime ore conferma proprio questa versatilità. Se in televisione il pubblico la vede nel contesto leggero e popolare di Affari Tuoi, sui social emerge anche un lato più sofisticato e ricercato. Una doppia anima che continua a conquistare i fan e che rende Martina Miliddi uno dei volti più seguiti della sua generazione.