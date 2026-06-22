Martina Miliddi, il segreto del suo make ad Affari Tuoi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Martina Miliddi

In pochissimo tempo, Martina Miliddi è diventata uno dei volti più amati di Rai1: la ballerina di Affari Tuoi piace per la professionalità e l’eleganza, oltre che per la naturale bellezza. A valorizzare al meglio il fascino della 25enne, ad ogni modo, sono anche i professionisti della Rai, che lei stessa ha voluto ringraziare sui social.

Martina Miliddi, il segreto del suo make-up

A causa dei Mondiali di calcio, Affari Tuoi non è andato in onda nelle serate del 21 e del 22 giugno. Un’assenza dai palinsesti che pesa molto non solo agli spettatori dello show, ma anche ai suoi protagonisti. Approfittando della pausa professionale, la ballerina Martina Miliddi ha ad esempio condiviso con i fan alcuni scatti dal backstage del programma, mostrando i bellissimi make-up che l’hanno accompagnata nelle registrazioni.

“Mi mancano i makeup di Cristina Giammatteo“, ha scritto la danzatrice postando dei dettagli di un bellissimo maquillage. Si tratta di un make-up studiato nei minimi dettagli per valorizzare al meglio i lineamenti della ragazza: sugli occhi è ben visibile uno smokey eye allungato e sfumato verso l’esterno in stile felino. A prevalere, sono le tonalità scure del marrone, del grigio antracite e del nero, mixate con ombretto shimmer leggermente dorato per dare un punto luce.

Per quanto riguarda le labbra, la make-up artist ha puntato su un rossetto nude caldo con un finish leggermente satinato, che ha reso più naturale l’effetto finale. Insomma, Martina Miliddi è sicuramente bellissima, ma i professionisti che la seguono riescono ad esaltare al meglio il suo fascino.

Chi è Cristina Giammatteo, la make-up artist di Martina

Nel post pubblicato sui social, Martina Miliddi ha scelto di taggare pubblicamente la sua make up artist Cristina Giammatteo per ringraziarla del lavoro svolto. La professionista citata dalla ballerina di Affari Tuoi è una delle truccatrici più apprezzate in Rai: scorrendo i suoi social, si possono ammirare i lavori che l’hanno resa amatissima da showgirl e conduttrici.

Dietro le quinte di programmi come Ballando con le Stelle o Sanremo, Cristina ha lavorato a stretto contatto con Manuela Arcuri, Caterina Balivo, Gilles Rocca, Tosca D’Aquino e, addirittura, John Travolta. Insomma, Martina Miliddi è sempre stata in ottime mani.

Martina Miliddi e il suo rapporto con la moda

Nella vita di tutti i giorni Martina Miliddi preferisce un look acqua e sapone, complice anche la sua giovane età. Per le apparizioni sul piccolo schermo, tuttavia, la ballerina sceglie spesso beauty look d’impatto, con smokey eyes piuttosto vistosi. Diversa la situazione haircut: sin dagli esordi ad Amici, la 25enne sarda ha sempre sfoggiato con orgoglio un caschetto nero con frangia.

Un’acconciatura iconica, a cui Miliddi sembra, per il momento, non voler rinunciare. E i look? Anche in questo caso, c’è una netta differenza tra quelli sfoggiati in tv e quelli scelti lontano dalle scene. Sul palco di Affari Tuoi la ballerina si mostra in splendida forma con abiti a tubino, micro shorts e stivali cuissard, ma per le sue uscite quotidiane Martina sembra prefere uno stile più sportivo e comfy, all’insegna di tute oversize e dettagli urban.