Alice Campello e Alvaro Morata formano una delle coppie più belle del mondo del calcio (e di Instagram). Insieme dal 2016, oggi hanno 4 figli e sono più felici che mai. Ospiti di Verissimo per presentare la nuova arrivata in famiglia, la piccola Bella, sono apparsi più innamorati che mai. Ma come si sono conosciuti? Strano a dirsi, ma il primo contatto sarebbe avvenuto proprio grazie ai social nei quali lei lavora ed è apprezzatissima. Il salotto di Silvia Toffanin, poi, è uno dei loro posti del cuore.

Come si sono conosciuti Alice Campello e Alvaro Morata

Sono una coppia dal 2016 ma il loro primo incontro è stato decisamente virtuale. A fare il primo passo è stato Alvaro Morata, con un messaggio su Instagram attraverso il quale hanno avuto il contatto iniziale. Lui aveva dichiarato di essere rimasto colpito dalla sua bellezza: da qui, la decisione di scriverle. Tempo di una settimana e i due erano già innamoratissimi: “Tu sei la donna che sposerò”, aveva assicurato il campione dell’Atletico Madrid. E così è stato.

Il matrimonio è arrivato un anno dopo, nel 2017, con una splendida cerimonia celebrata presso la Basilica palladiana del Redentore alla Giudecca, il 17 giugno alle 0re 17. Alvaro Morata e Alice Campello si sono giurati amore eterno alla presenza di parenti e amici, ma la scelta delle nozze in Laguna non è stata casuale. Lei è infatti originaria di Mestre. Dopo la funzione, gli sposi e i loro invitati si sono spostati in barca e hanno raggiunto l’Isola delle Rose, che hanno prenotato per intero. Il ricevimento si è invece tenuto al JW Marriott, resort extralusso di fronte a San Marco, con ristorante stellato, spa, ville e suite.

Fonte: IPA

I loro quattro figli

Di certo, hanno bruciato le tappe. Nel 2018 sono infatti diventati genitori di Leonardo e Alessandro, i loro bellissimi gemelli, mentre nel 2020 è nato Edoardo. I tre bambini sono stati battezzati a Venezia, proprio la città in cui si sono sposati. Alice Campello non ha mai nascosto di sognare una grande famiglia ed è rimasta di nuovo incinta, questa volta di una bambina, che ha desiderato moltissimo. La piccola è nata il 9 gennaio ed è la quarta figlia della coppia, ma il parto è stato più complicato del previsto.

L’influencer ha infatti rischiato la vita subito dopo la nascita di Bella, come aveva riferito suo marito a poche ore dal lieto evento: “Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi”.

Dopo la nascita della sua piccolina, Alice Campello aveva voluto lanciare un messaggio rivolgendosi a tutte le mamme: “Essere mamma non vuol dire annullarsi e vivere solo per loro. Puoi avere anche dieci tate, ma tu sei e sarai sempre la mamma e l’unica persona che vorranno quando stanno male, quando sono tristi, quando vanno a letto, quando si svegliano. Io sono una mamma molto presente, ma consiglio a tutti, se ne hanno le possibilità, di farsi aiutare. Il tempo passato con loro sarà di qualità e non dobbiamo mai dimenticarci che anche noi siamo importanti. Detto ciò, ammiro tantissimo le mamme che fanno tutto da sole, perché è davvero difficile”. Ora mamma e figlia stanno benissimo. E, insieme, sono solite raggiungere papà Alvaro per fare il tifo per lui dagli spalti.