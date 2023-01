Alice Campello dopo la nascita di Bella: “Mi hanno salvato la vita”

Alice Campello ha passato giorni complicati dopo la nascita della piccola Bella. La moglie di Alvaro Morata ha infatti avuto una serie di complicanze, fortunatamente superate grazie al supporto dei medici e, soprattutto, grazie ai donatori di sangue. È a loro che l’influencer ha voluto rivolgere i propri ringraziamenti con alcune Instagram stories, aggiornando anche i followers sulle sue condizioni di salute: “Sto un po’ meglio, anche se sono molto sensibile”.

Alice Campello, come sta dopo la nascita di Bella: il suo racconto

La nascita di Bella è un sogno ad occhi aperti per Alice Campello e Alvaro Morata, che hanno allargato la propria famiglia con una femminuccia dopo ben tre maschietti. Tuttavia non sono stati giorni semplici per la coppia, complici i problemi di salute occorsi all’influencer subito dopo il lieto evento. Dopo il parto, infatti, sono subentrate delle complicanze che l’hanno portata all’immediato ricovero in terapia intensiva. Il calciatore l’ha supportata giorno e notte, mentre su Instagram aggiornava i followers preoccupati per le sue condizioni di salute.

Ora, però, il peggio è passato e Alice Campello si rivolge al suo pubblico con alcune Instagram stories che fanno ben sperare: “Ho aspettato di stare un po’ meglio per parlare con voi ma, siccome mi mandate un sacco di messaggi e siete stati troppo carini, ci tengo a fare un video e parlare con voi”. Le sue condizioni di salute sono in miglioramento, come rivela: “Io sto un po’ meglio, anche se sono molto sensibile, ma è normale nel post-parto. Mi sto riprendendo anche fisicamente: inizio a fare camminate e sto riprendendo a fare le cose che faccio sempre”.

Alice Campello, il ringraziamento speciale: “Mi hanno salvato la vita”

Oltre agli aggiornamenti sul suo stato di salute, Alice Campello ha voluto rivolgere alcuni speciali ringraziamenti ai donatori di sangue. È grazie al loro gesto, infatti, se è riuscita a riprendersi dopo il brutto spavento: “Ci tenevo tantissimo a dire che, grazie alle persone che hanno donato sangue, sono qua e posso fare questo video. Non mi sono mai resa conto dell’importanza di donare il sangue fino a quello che mi è successo. Sono le tipiche cose che pensi non ti succederanno mai e, quando ti succedono, ti rendi conto di quanto sono importanti questi gesti”.

Inoltre, rivolge una promessa ai suoi followers e ringrazia chi le ha salvato la vita: “Vi giuro che la prima cosa che farò quando starò meglio sarà andare a donare il sangue. Vi prego di farlo, non sapete quant’è importante. A me tantissime persone, che ovviamente non conosco, mi hanno salvato la vita. Sarà una cosa che farò anche io”.

Infine, arrivano alcune dolcissime parole su Bella, la femminuccia che Alice Campello e Alvaro Morata hanno accolto in famiglia pochi giorni fa: “Per quanto riguarda la bimba, lei è bellissima, sta bene, i fratelli la amano follemente. È piccolissima e mi sembra di vivere un sogno, soprattutto dopo tutto quello che abbiamo passato. Vi mando un bacino e vi ringrazio di tutti i messaggi e di tutto l’amore che abbiamo ricevuto”.

