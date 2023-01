È nata Bella Morata. Complicazioni per Alice Campello: le sue condizioni

Fonte: IPA Alice Campello e Alvaro Morata

Dopo lo spavento dei fan, dato il silenzio della coppia, la splendida notizia è giunta: è nata Bella Morata. Alice Campello e Alvaro Morata sono diventati genitori per la quarta volta. La splendida coppia ha ampliato ulteriormente la propria famiglia felice. Una femminuccia dopo ben tre maschietti, per la gioia di mamma e papà.

Il grande giorno, annunciato sui social, era lunedì 9 gennaio, ma una volta arrivato non sono giunti gli aggiornamenti sperati, facendo temere che qualcosa di spiacevole fosse accaduto. A tranquillizzare tutti è stata una storia Instagram pubblicata dalla giovane madre, che in serata ha spiegato come la piccola Bella sia nata sana e forte.

Nata la figlia di Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso di tenere tutta per sé la piccola Bella per un po’ di ore. Dopo il parto, la mamma ha recuperato un po’ di forze e quest’oggi ha potuto godere della vicinanza della neonata, prima femminuccia della famiglia.

In serata un po’ di scatti, che hanno rapidamente accumulato centinaia di migliaia di “mi piace”. Nel post sono poi apparse un po’ di informazioni. Bella Morata è nata il 9 gennaio, come svelato sui social. Semplicemente splendida, proprio come la coppia sognava. Queste le loro parole.

“Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e le bellissime parole che ci avete scritto, preoccupati. Vi mandiamo un grande abbraccio e vi terremo aggiornati”.

È nata Bella Morata: le condizioni di Alice Campello

Il post legato alla gioia per la nascita di Bella Morata, però, offre anche notizie preoccupanti sulle condizioni di salute di Alice Campello. Questo suo quarto parto non è stato di certo il più semplice. I fan erano preoccupati e, stando alle parole della coppia, avevano buone ragioni per esserlo.

La situazione è sotto controllo, come si evince dal post apparso sui profili di entrambi i genitori, ma c’è stato un momento di forte spavento, che sembra quasi del tutto passato ormai.

Alvaro Morata ha spiegato come dopo il parto vi siano state delle complicazioni. La piccola Bella è sana ma Alice Campello ha fatto spaventare la sua famiglia. Attualmente è ricoverata in terapia intensiva presso la Clinica Universidad di Navarra. A prendersi cura di lei vi sono i migliori medici del caso e “si sta riprendendo”, è stato comunicato con un post su Instagram.

Suo marito l’ha definita una donna molto forte. È orgoglioso di lei ed è certo che riuscirà a riprendersi in breve tempo. Rimane intanto al suo fianco, anche se non ha dimentico di mandare un messaggio molto importante, di profonda gratitudine, allo staff medico che ha permesso che tutto andasse nel migliore dei modi.

“Non smetteremo mai di ringraziare i medici per essere stati amorevoli in ogni momento, comprensivi e professionali. Ognuno di loro. Non abbiamo parole per ringraziarvi per ciò che avete fatto. Proviamo solo grande ammirazione per voi”. I fan non attendono altro che aggiornamenti felici sulle condizioni di Alice Campello, che sperano possa riprendersi al più presto, così da tornare a casa con il suo piccolo miracolo. Ha infatti realizzato il suo grande sogno: avere una figlia. Ben presto la piccola potrà conoscere i suoi fratelli maggiori, i gemelli Alessandro e Leonardo e il terzogenito Edoardo.