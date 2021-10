Chiara Ferragni e Alice Campello insieme: cosa le lega profondamente

Chiara Ferragni: i suoi look alle settimane della moda 2021

Chiara Ferragni e Alice Campello hanno trascorso un weekend insieme sul lago, in totale relax e insieme ai loro figli. Le due influencer si conoscono già da tempo, ma questa è la prima volta che fanno incontrare i bambini, che, a giudicare dai video e dalle foto pubblicate su Instagram, si sono perfettamente trovati.

Chiara Ferragni e Alice Campello, cosa le accomuna

Sono due delle influencer più amate non solo dai giovani, ma anche da tantissime donne e soprattutto sono due madri premurose e affettuose. Il benessere dei loro bambini viene prima di tutto e per questo ogni momento libero dai loro numerosi impegni lo trascorrono con i figli cercando di rendere quelle giornate e quei momenti speciali. Ad accomunare e legare profondamente Chiara Ferragni e Alice Campello è un forte senso di attaccamento alla famiglia, al primo posto sulla scala delle priorità.

Chiara Ferragni e Alice Campello, l’incontro tra i figli

Nei video e nelle foto pubblicate dalle due influencer e da Fedez, che ha da poco compiuto gli anni, è possibile percepire tutto l’imbarazzo dei primi momenti insieme da parte dei loro figli. Nel giardino dell’hotel di lusso nel quale hanno soggiornato possiamo vedere Leone e i gemelli Leonardo e Alessandro che nei primi scatti sono quasi frenati e intimiditi, poi si sciolgono e come tutti gli altri bambini del mondo si scatenano in giochi e scherzi, sotto gli occhi amorevoli e gioiosi delle loro mamme.

Tutti e tre i bambini, d’altronde sono coetanei, essendo nati nel 2018. La piccola Vittoria ed Edoardo invece hanno sei mesi di differenza: la figlia dei Ferragnez è nata infatti lo scorso marzo, mentre il terzogenito dei Morata è nato a settembre 2020.

“Chiara Ferragni farà fuori Fedez”, la frecciata di Antonio Ricci

Nelle ultime ore Chiara Ferragni è stata tirata in ballo in una intervista rilasciata da Antonio Ricci a Tpi, in cui il patron di Striscia la notizia, che al momento deve fronteggiare la bufera scatenata dalla consegna del Tapiro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia con Allegri, ha dichiarato: “Sono un vero potere forte, resta da verificare per quanto tempo manterranno il consenso. Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza Fedez. Lei una signorina borghese bien élevée, lui tamarrissimo, un maschio alfetta. Lei lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax”.