Alice Campello e Alvaro Morata, le parole più belle per i tre anni dei gemelli

Alice Campello e Alvaro Morata

Quella di Alice Campello e Alvaro Morata è una delle coppie più amate del mondo dello sport. Il grande affetto che mostrano l’un l’altro non passa mai inosservato nelle dediche su Instagram. Tuttavia, ad avere ricevuto maggiori attenzioni ultimamente sono i loro gemelli, Alessandro e Leonardo, che hanno compiuto tre anni. Alice ha condiviso sul suo profilo Instagram un piccolo video, oltre che le foto del compleanno: le parole spese per i figli sono state davvero uniche.

Nelle frasi di Alice, leggiamo tra le righe la grande ansia dell’essere genitori, di non sentirsi pronti o preparati, la speranza che vada tutto per il meglio e che ogni giorno sia sempre più speciale. La dedica ai gemelli riempie davvero il cuore di tenerezza. “Eravamo due giovani ragazzi che si amavano follemente e che sognavano di formare una famiglia e amarsi per sempre. Abbiamo trascorso notti intere ad immaginare come sareste stati, come saremmo stati noi come genitori e come sarebbe stato bello essere una famiglia”.

La storia d’amore tra Alice Campello e Alvaro Morata va avanti da ormai più di cinque anni: si sono sposati nel 2017 da giovani. All’epoca, Alice aveva solo 22 anni, Alvaro invece 24. E questo aspetto è stato citato anche durante il post celebrativo per i gemelli. “Noi, giovani e immaturi, da soli a Londra a tenerci la mano anche nelle difficoltà. Ricordo ancora il vostro papà quando io non riuscivo ad alzarmi dal letto per la nausea, preoccupato perché non riuscivo a mangiare nulla. Si guardava mille video su YouTube per cucinarmi i piatti che più mi piacevano. Ricordo le notti in ospedale, lui sempre accanto a me, e ci amavamo ancora di più”.

Leggere queste parole è un balsamo per l’anima: di fronte all’amore vero, possiamo solo che inchinarci. Nonostante la giovane età, Alice e Alvaro hanno scelto di farsi uno tra i doni più grandi: una famiglia, l’amore e il rispetto reciproco.

“Amori miei, non potevamo fare scelta più bella e Dio non poteva essere più generoso con noi. Ci ha donato i bambini più dolci, pazzerelli e affettuosi del mondo. Spero siate sempre orgogliosi di noi, noi saremo sempre lì accanto a voi. Buon compleanno ai miei gemellini del cuore, tre anni!” Il compleanno dei bimbi è stato un successo: un grande party a tema supereroi, con Spider Man e Batman come invitati speciali.