Campello-Morata, è tempo di amore in Sardegna: vacanza extra lusso

Alice Campello e Alvaro Morata di nuovo genitori: è nato Edoardo

Per Alice Campello e Alvaro Morata, è tempo d’amore (in Sardegna). Come meta delle vacanze, non potevano di certo scegliere di meglio: la meravigliosa (e costosa) Costa Smeralda, un fiore all’occhiello del turismo italiano. Una delle coppie più belle dello sport può finalmente tirare un sospiro di sollievo e ritrovare la serenità sotto il solleone della Sardegna. La famiglia è riunita dopo Euro 2020, e soprattutto dopo le tensioni scatenate sui Social Network.

A conquistare i cuori delle fan, dobbiamo dire che è stato Alvaro Morata: “È un privilegio avere al fianco una donna come te“, ha scritto sul suo profilo Instagram. Quando l’amore è così bello e forte, non rimane altro che celebrarlo: finalmente la coppia può rilassarsi, in particolare dopo le critiche ricevute a seguito della partita tra Italia e Spagna per Euro 2020.

La vacanza naturalmente sarà all’insegna dell’amore e della famiglia: con Morata e Campello, ci sono anche i tre figli, Edoardo e i gemelli Leonardo e Alessandro. Possono godersi le meritate ferie senza pensare a nulla, facendo un tuffo nel mare blu della Costa Smeralda e naturalmente vivendo in un’atmosfera familiare.

In particolare ci riferiamo ad Alice Campello che, dopo Italia-Spagna, ha dovuto usare i Social Media per mostrare l’odio che i fan italiani di Morata hanno riversato su di lei per il goal alla Nazionale. Ancora una volta, il web si fa teatro di odio ingiustificato: non esiste un freno alla cattiveria gratuita degli utenti, oltre che alla sovraesposizione mediatica.

“Lo sport dovrebbe unire, non essere un mezzo per sfogare le frustrazioni”. Alice era stata piuttosto chiara dopo le feroci critiche ricevute. Un brutto capitolo che per fortuna possiamo definire chiuso: la coppia trascorrerà delle vacanze extra lusso in una delle mete più care in Italia, ma anche altamente suggestive.

La famiglia Campello-Morata, oltretutto, sogna di allargarsi: a Verissimo, Alice aveva rivelato di desiderare altri due figli. Chissà che la vacanza in Sardegna non sia propizia sotto questo punto di vista. Alla fine, ciò che davvero conta è la famiglia, come ha scritto Alice in un post sul suo profilo Instagram. Non c’è nulla di meglio di ritrovarsi dopo una tempesta, di amarsi e mettere al primo posto il sorriso dei loro bambini.