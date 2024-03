Alvaro Soler presto papà: in arrivo il primo figlio

Fonte: IPA Alvaro Soler

Cicogna in volo per Alvaro Soler. Il cantante spagnolo ha annunciato sui social network la gravidanza della moglie Melanie Kroll, sposata un anno fa. Per entrambi si tratta del primo bebè. Qualche tempo fa l’artista ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi alla vita privata.

La moglie di Alvaro Soler è incinta

Alvaro Soler e la moglie Melanie Kroll hanno pubblicato su Instagram un video in cui sfogliano un giornale che in prima pagina annuncia: “Baby n. 1 sta arrivando”. Il filmato termina con l’artista che bacia il pancione della moglie. La coppia ha subito ricevuto molteplici commenti di auguri e congratulazioni. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul bebè in arrivo.

Alvaro Soler e Melanie Kroll si sono sposati a maggio 2023. La relazione tra i due era stata ufficializzata l’estate precedente, ad un evento a Berlino. Classe 1998, e dunque sette anni più giovane del marito, Melanie è nata e cresciuta in Germania. Un Paese che accomuna Alvaro e la Kroll: Soler è nato a Barcellona da padre tedesco e madre per metà spagnola e per metà belga.

Melanie è laureata in Economia Aziendale e lavora come modella. La coppia vive tra Barcellona e Berlino, come raccontato qualche tempo fa da Alvaro a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il musicista ha parlato anche dell’amore per la sua famiglia: “Penso che sia molto importante. I miei genitori sono i miei fan numero uno, guardano tutte le mie interviste”.

Prima di conoscere l’attuale compagna, che sta per renderlo papà, Alvaro Soler ha vissuto un’intensa relazione con Sofia Ellar (a cui ha dedicato la canzone-tormentone dal titolo Sofia). Con lei nel 2019 si era parlato di matrimonio, salvo rinviare tutto a causa della pandemia. Nozze mai più organizzate e poi l’addio ad aprile 2021, circa due anni prima di diventare sposo, ma di un’altra, ovvero Melanie Kroll che ha cambiato la vita di Soler.

Alvaro è diventato popolare in Spagna e in Italia con una serie di hit radiofoniche come la già citata Sofia ma anche El Mismo Sol. Nel 2016 è stato giurato di X Factor. Ha anche collaborato con Emma Marrone al brano Libre: i due si sono conosciuti al Coca Cola Summer Festival e hanno poi deciso di duettare insieme. In realtà si è vociferato anche di un flirt tra Emma e Alvaro ma i due sono sempre stati solo buoni amici e colleghi.

Alvaro Soler è laureato in Ingegneria Meccanica ma dopo gli studi ha deciso di dedicarsi ad altro: “Ho sempre amato la musica, suonavo il piano e la chitarra. Ho iniziato a scrivere canzoni quando avevo diciassette anni, ma era solo un gioco, lo facevo così per divertirmi”, ha spiegato. E poi: “Dopo la laurea qualcosa dentro di me è cambiato: ho capito che volevo fare musica. E se non ci avessi provato, lo avrei rimpianto per sempre”.

Alvaro Soler è nato e cresciuto a Barcellona ma per sette anni ha vissuto in Giappone per via del lavoro del padre, che era un ingegnere. Il cantante ha provato dunque a seguire le orme paterne ma poi ha scelto di seguire la sua passione. Durante il periodo dell’Università, Soler ha deciso di iscriversi al programma Erasmus che l’ha portato in Italia, a Milano, per un anno. Per mantenersi agli studi ha fatto il cameriere e il barista in un locale vicino a corso Como.