Alvaro Soler, matrimonio in gran segreto: chi è la sposa misteriosa

Fonte: IPA Matrimonio segreto per Alvaro Soler e Melanie Kroll: chi è la sposa del cantante

Se non sapevate che Alvaro Soler si è sposato, non fatevene una colpa, anche se siete fan del cantante spagnolo. L’artista è stato infatti in grado di tener nascosto il tutto per un mese, per poi rivelare d’aver compiuto il gran passo con la sua Melanie Kroll.

Un nome che non dice molto, salvo forse agli appassionati di Soler che ne seguono ogni sviluppo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e, fino alla pubblicazione degli scatti delle nozze sul profilo di lui, per moltissimi non aveva neanche un volto. Parliamo un po’ di lei, allora, e della loro storia d’amore.

Alvaro Soler si è sposato

Alvaro Soler, 32 anni compiuti a gennaio, è ufficialmente sposato. Una notizia che ha sorpreso anche moltissimi dei suoi fan, dal momento che sia lui che la neo sposa Melanie Kroll hanno tenuto il tutto nascosto. Un segreto svelato soltanto dai diretti interessati, quando hanno reputato fosse giunto il momento di svelare l’arcano al mondo.

Sui loro social sono ora presenti alcuni scatti del loro giorno speciale, celebrato per la precisione il 23 maggio 2023. Foto di rito e altre un po’ più rilassate e divertenti, a colori e in bianco e nero. Spazio anche per un bacio, apparso nelle storie di lei, con la scritta: “Sì, lo vogliamo”.

Lei sembra però un po’ più propensa a condividere e così ha pubblicato un post per offrire qualche dettaglio in più. Ha ringraziato tutti per il grande amore ricevuto, avvisando i fan che da qui in poi ci sarebbero state un po’ di pubblicazioni a tema matrimonio, come prevedibile.

In uno scatto lei ha mostrato il primo abito indossato, un jumpsuit molto elegante e candido, pensato per il matrimonio civile celebrato a maggio a Berlino. La giovane spiega poi come ci sia stata anche un’altra celebrazione, presumibilmente più religiosa, tenutasi a giugno.

Il tutto è durato ben tre giorni, nel corso dei quali i due sono stati accerchiati dalle persone loro più care, tra parenti e amici. Per la location hanno scelto Potsdam, dove lei è nata e cresciuta. Tre giorni non per fare le cose in grade, ha spiegato, ma per dare a tutti la chance di rilassarsi davvero, vivendo quest’esperienza in pieno in un’antica villa sul lago.

Chi è Melanie Kroll

Iniziamo col dire che Alvaro Soler e sua moglie Melanie Kroll non sono propriamente coetanei. Una differenza d’età di 7 anni, la loro, con 32 per lui e 25 per lei. Una distanza che quasi non si percepisce, considerando come lui appaia sempre come un giovanissimo.

Melanie Kroll è una modella e istruttrice di fitness, nata nel 1998 a Potsdam, in Germania. Il lavoro l’ha però spinta a Berlino, dove vive tutt’oggi, ma ha anche una residenza a Barcellona, per ovvie ragioni. Molto seguita sui social, vanta più di 260mila follower.

La loro storia d’amore è stata ufficializzata soltanto lo scorso anno, quando hanno deciso di mostrarsi mano nella mano a un evento a Berlino. La Germania li ha fatti incontrare e innamorare, verrebbe da dire, considerando il forte legame di Alvaro Soler con questa terra (suo padre è tedesco, ndr).

Le nozze sorprendono un po’, considerando come giungano non molto tempo dopo la rottura ufficiale con Sofia Ellar. Con lei nel 2019 si era parlato di matrimonio, salvo rinviare tutto a causa della pandemia. Nozze mai più organizzate e poi l’addio ad aprile 2021, circa due anni prima di diventare sposo, ma di un’altra.