Alvaro Soler, su Instagram l’annuncio: si è lasciato con la fidanzata

Una foto che li ritrae insieme, abbracciati, e un lungo post per spiegare la fine di un amore: così Alvaro Soler ha annunciato sui social la fine della lunga relazione con Sofia Ellar.

Classe 1991, Alvaro Soler è un cantautore spagnolo, nato a Barcellona, che ha dato vita a brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni come El mismo Sol, Sofia, La cintura e La libertad. Oltre alla carriera e ai successi come musicista è anche noto in Italia per aver preso parte a X Factor con il ruolo di giudice, la sua partecipazione al talent è avvenuta nel corso della decima edizione quando a vincere è stato proprio un gruppo della sua squadra: i Soul System.

Sul fronte professionale Soler ha da poco dato vita a un nuovo progetto: a marzo del 2021 è stato pubblicato il suo nuovo singolo Magia, che fa parte dell’omonimo album la cui uscita è prevista per il nove di luglio.

E l’annuncio della rottura con la storica fidanzata è sopraggiunto inaspettato, infatti nel 2019 si era anche parlato di matrimonio, nozze che sarebbero state previste per l’estate del 2020, ma che poi non sarebbero state celebrate a causa dell’emergenza sanitaria.

Anche Sofia Ellar è una cantautrice: classe 1993, all’anagrafe Sofía Lecubarri Ruigómez ha all’attivo due album e diversi singoli.

Ora il lungo post su Instagram, dove il cantante ha condiviso con i suoi tantissimi follower la fine della loro relazione: “Carissima famiglia, gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma poiché siamo sempre stati onesti con voi, Sofia e io volevamo dirvi che le nostre vite andranno per strade separate – ha scritto – . Saremo ancora quei due che hanno sfruttato al meglio ogni momento, ridendo, inseguendo i nostri sogni e sostenendosi a vicenda dentro e fuori dal palco. Sappiamo che capite cosa stiamo passando e vogliamo ringraziarvi per tutto l’amore che ci avete sempre donato. Vi amiamo, ci amiamo e cercheremo sempre di essere la migliore versione di noi stessi in futuro. Queste parole saranno le uniche che condivideremo con voi. Vi chiediamo di rispettarle”.

Il post di annuncio è stato condiviso sul profilo di entrambi gli artisti ed è stata tolta l’opzione commento.