Funerali di Sagitta Alter, l’annuncio della figlia Carlotta Proietti

IPA Carlotta Proietti annuncia i funerali della madre Sagitta Alter

Dopo il dolore per la notizia della morte di Sagitta Alter, è tempo di renderle omaggio. Come annunciato dalla figlia Carlotta Proietti, i funerali della vedova dell’attore sono in programma il prossimo venerdì a Roma, la città in cui ha vissuto da quando è sbocciato il loro grande amore. Solo un breve post condiviso su Instagram, niente più, tornando a chiudersi poi nel sacrosanto silenzio del lutto.

Quando si svolgono i funerali di Sagitta Alter?

“Per salutare mamma, venerdì 24 aprile alle 11:00 al Complesso Vignola Mattei (ex Santa Maria in Tempulo), via di Valle delle Camene (Caracalla)”, si legge nel post condiviso da Carlotta Proietti sul suo profilo Instagram. Un annuncio che arriva dopo ore segnate dalla tristezza e dal silenzio. Due figlie hanno perso la madre a cui erano affezionatissime e con la quale, fino alla fine, hanno lavorato per preservare e dare linfa alla memoria del compianto padre, Gigi Proietti.

La conclusione del breve post è per chi c’è stato, anche solo con un piccolo gesto: “Grazie a tutti per la vicinanza”, ha scritto. A poco meno di un giorno dalla notizia della morte di Sagitta Alter, sono in tanti ad averle reso omaggio con un pensiero, un ricordo o anche solo con un’immagine.

La splendida foto ricordo della madre

E, inevitabilmente, salta agli occhi proprio la foto che la stessa Carlotta Proietti ha condiviso a corredo del suo post social. Uno scatto in bianco e nero, di quelli che a solo guardarli puoi sentire la sensazione del sole sulla pelle o il suono di una risata genuina.

Una foto che ritrae Sagitta Alter negli anni Sessanta quando, giovanissima, era da poco arrivata dalla Svezia nella Capitale, ancora ignara di cosa le avrebbe riservato il futuro. Di lì a poco avrebbe incontrato per la prima volta un giovane bello e sfrontato, con la risata facile e l’entusiasmo di chi sa che non finirà mai quegli studi in Giurisprudenza, preferendo seguire l’irresistibile richiamo del palcoscenico.

La storia d’amore tra Sagitta Alter e Gigi Proietti è una di quelle che ti fa sognare e sperare, ancora, nel grande amore. Ed è inevitabile che, seppur in queste ore di profonda tristezza e cordoglio, venga rievocata un po’ da tutti. I due non si sono mai sposati, per scelta come hanno sempre spiegato, basando il loro rapporto sui buoni sentimenti ma soprattutto sull’impegno costante e la dedizione spese per raggiungere un obiettivo comune: restare uniti e costruire una bella famiglia.

I messaggi di cordoglio di amici e colleghi

Questo unico post social è stato l’occasione per molti per lasciare un pensiero in memoria di Sagitta Alter o per esprimere il proprio cordoglio alle sorelle Carlotta e Susanna Proietti, addolorate da questa perdita. “Tutto il mio affetto e la mia riconoscenza. Ti abbraccio forte Carlotta”, scrive Edoardo Leo.

E ancora, Elena Sofia Ricci scrive: “Carlotta, onosco bene quel dolore… abbraccio forte te e Susanna con tutto il cuore”. Parole che fanno il paio col messaggio di Michela Andreozzi: “Carissima Carlotta, un abbraccio grande… So bene cosa si può provare! Vi sono tanto vicina”.

Non sono mancati messaggi da parte di Luca Tommassini, Vittoria Belvedere, Fabio Canino. Ma non passano inosservati quelli che arrivano da chi non ha mai conosciuto personalmente la famiglia Proietti, eppure vede in loro delle persone di famiglia: “Ci sono persone che non sono amici, parenti e neppure conoscenti, eppure appartengono a tutti, come il caro Gigi e la di lui moglie Sagitta. Un abbraccio con profondo affetto”, scrive un utente.