Robert Pattinson è diventato papà per la prima volta. L’attore, diventato celebre anni or sono grazie alla saga di Twilight, non ne ha dato personalmente annuncio ma è stato pizzicato con la compagna Suki Waterhouse intento a godersi una passeggiata con tanto di passeggino al seguito. Le foto hanno immediatamente fatto il giro del mondo rendendo entusiasti i tanti fan della coppia, una delle più belle degli ultimi tempi.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse, le prime foto dei neo-genitori

Nessun annuncio ufficiale, come del resto è nello stile dell’attore. Robert Pattinson tiene parecchio alla sua privacy, specialmente quando si parla di famiglia. L’attore aveva già temporeggiato prima di dare notizia del fidanzamento con la collega Suki Waterhouse, “costretta” poi a confermare la gravidanza quando oramai era impossibile nasconderla.

L’artista, che fa anche la cantante, dopo mesi di indiscrezioni sul suo stato interessante ha dato il lieto annuncio durante il suo concerto al Corona Capital Festival di Città del Messico, lo scorso novembre: “Ho deciso di indossare qualcosa di particolarmente scintillante oggi perché pensavo che potesse distrarvi da ciò che sta succedendo – ha detto in quell’occasione, indicando la pancia -, ma dubito stia funzionando”.

La coppia ha dato il benvenuto al primo figlio, di cui non si conosce il sesso. Le foto che li ritraggono insieme, ottenute in esclusiva dal Daily Mail, ritraggono Pattinson intento a spingere un passeggino rosa, cosa che lascerebbe intendere che si tratti di una bambina. Il magazine People ha provato a contattare l’attore per avere qualche dichiarazione in merito, ma niente da fare: Pattinson ha tutta l’intenzione di godersi il momento in totale intimità, con la compagna e i propri cari (nelle foto si intravede la madre di Suki, Elizabeth.

La storia d’amore tra Robert Pattinson e Suki Waterhouse

Robert Pattinson è cresciuto e ha le idee chiare. Finalmente lontano dall’etichetta del “bello e impossibile” Edward Cullen, affibbiatagli in quanto protagonista della saga di Twilight, la sua carriera ha spiccato il volo arrivando a interpretare ruoli di un certo calibro, come quello ambitissimo di Batman. Pattinson si è dedicato con grande impegno nella recitazione, scegliendo con cura ogni singolo ruolo, ma col medesimo impegno sta anche costruendo passo dopo passo la sua bella famiglia.

Con Suki Waterhouse è amore ed è anche per tale ragione che l’attore ha cercato di tenere la relazione al riparo dai riflettori. Un compito difficile per uno degli uomini più desiderati di Hollywood, ma portato egregiamente a termine. Pattinson e la Waterhouse stanno insieme da più di cinque anni ma hanno ufficializzato la loro storia d’amore agli occhi del grande pubblico soltanto nel 2022, sfilando insieme sul red carpet in occasione di uno show di Dior a Giza.

La splendida Suki è dello stesso avviso e, a maggior ragione dopo essere diventata mamma per la prima volta, continuerà a proteggere la privacy della propria bambina (o bambino). Soltanto in una rara intervista rilasciata al Sunday Times, e quando erano già usciti allo scoperto, l’attrice e cantante aveva detto qualcosa in merito al compagno spiegando che non si separano quasi mai. In un’altra intervista, invece, aveva confermato che la convivenza con l’attore è iniziata all’inizio dello scorso anno.