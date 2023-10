Fonte: Ansa Twilight: che fine hanno fatto gli attori della saga cinematografica

Chi dice che le star di Hollywood sono sempre sicure di se stesse? Il successo e la popolarità non sono sempre e solo fonte di felicità e grande autostima: la pressione può giocare brutti scherzi e un momento di sconforto può capitare a tutti, nessuno escluso. Robert Pattinson, ha voluto raccontare alcune delle difficoltà nel portare avanti una carriera di successo svelando una delle sue più grandi paure: l’umiliazione.

Robert Pattinson: l’ansia Hollywoodiana

Bello, sempre sorridente e con una carriera invidiabile. Robert Pattinson ha ci ha fatto sognare grazie ai moltissimi ruoli interpretati nei film che più amiamo e abbiamo amato. Partito come il giovane Tassorosso Cedric Diggory nella saga di Harry Potter, il divo di Hollywood ha continuato a cavalcare la fama sovrannaturale e fatto sognare tantissime di noi grazie al pallido, tenebroso e luminescente Edward Cullen di Twilight che aveva fatto innamorare Kristen Stewart, per poi salvare dal crimine Gotham City nei panni di Batman nel film del 2022 diretto da Matt Reeves.

Con ruoli così importanti e acclamati, impossibile pensare che Robert Pattinson possa avere qualche timore legato alla carriera. Eppure non è così: In un’intervista con Jordan Firstman per Interview Magazine, l’attore ha raccontato che una delle sue più grandi paure è l’umiliazione. La star ha rivelato di non aver mai accettato ruoli secondari o che non lo convincessero del tutto perché il suo obiettivo è dare sempre il 100%, proprio perché si sente terrorizzato dal pensiero del fallimento. “Ho una viscerale paura dell’umiliazione, anche perché la colpa verrà data a te. Potrai dire che era una sceneggiatura di m***a o che il regista era uno s*****o, eccetera eccetera, ma alla resa dei conti, a nessuno importeranno le tue ragioni. L’attore è colui che tutti chiameranno ridicolo. E la stragrande maggioranza delle persone dirà che sei ridicolo anche se hai dato il massimo.”

Fonte: IPA

Un altro problema del mondo del cinema che l’attore ha voluto sottolineare è quello della precarietà: “Penso continuamente al fatto che un attore passa la maggior parte della sua vita disoccupato e disperato, sentendosi un fallimento totale. Ma suppongo che faccia semplicemente parte della vita. Il momento in cui sei al massimo è precisamente quello in cui stai lavorando, ma di solito i contratti durano solo tre mesi. È la cosa più stressante del mondo.”

Non è la prima volta che il famoso vampiro racconta delle ansie provate nel perseguire la carriera che ama. Nel 2020, in un’intervista per GQ, l’attore aveva raccontato di amare fortemente i film indipendenti, ma di aver capito di volere una maggiore sicurezza lavorativa. “Il problema che stavo riscontrando era che, per quanto amassi i film indipendenti che stavo facendo, nessuno li vedeva. Mi spaventa, perché non so quanto sia fattibile per una carriera. Non so quante persone ci siano effettivamente nell’industria disposte a sostenerti senza che ci sia una qualche fattibilità commerciale.”

Robert Pattinson: i prossimi film in uscita

Nonostante la paura del fallimento, possiamo dire che Robert Pattinson ha una carriera invidiabile. L’attore ha interpretato diversi ruoli rimasti indelebili nella mente di fan e non, e ora i suoi sostenitori più accaniti non vedono l’ora di rivederlo in sala in due proiezioni attesissime. Nel 2024 potremo infatti vederlo in Mickey 17, film scritto e diretto da Bong Joon-ho, in cui Pattinson vestirà i panni di un clone durante una missione di colonizzazione spaziale. Dovremo invece aspettare la fine del 2025 per rivederlo combattere il crimine nel ruolo di Bruce Wayne in The Batman 2.