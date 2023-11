Fonte: IPA A casa di Kristen Stewart, la strepitosa villa di Malibù è (di nuovo) in vendita per oltre 8 milioni

Dopo la fine di una relazione non sempre le persone riescono a mantenere buoni rapporti, soprattutto se la storia d’amore non è finita nel migliore dei modi ed è stata a lungo commentata dai fan. Alcune volte, però, il tempo e la maturità giocano un ruolo fondamentale: è il caso di Robert Pattinson e Kristen Stewart, che grazie a una comparsata inaspettata di lei al compleanno dell’attore, confermano che tra i due non esistono rancori.

Kristen Stewart al compleanno di Robert Pattinson

Un ex imbucato alla propria festa di compleanno: non è l’inizio di un film dell’orrore, ma sicuramente una delle situazioni che ognuno di noi vorrebbe non dover vivere. È successo a Robert Pattinson, che durante la festa del suo 37esimo compleanno, ha visto arrivare la sua collega ed ex fidanzata Kristen Stewart senza invito. Lo ha raccontato scherzosamente Catherine Hardwick, regista di Twilight, in una puntata del podcast Happy Sad Confused: “Stranamente, di recente sono stata alla festa di compleanno di Rob. Mi sono quasi imbucata con la mia amica Toni Collette, che aveva appena girato un film con lui. Ci siamo divertiti tantissimo, e poi anche Kristen si è imbucata.”

La regista ha poi continuato: “Quando Kristen è arrivata al compleanno di Rob, mi ha detto: ‘Catherine? Il compleanno di Rob? Cosa sta succedendo?’, ‘Mi sono imbucata con Toni’ e lei mi ha risposto: ‘Beh, anch’io mi sono imbucata.'” Pare che la Stewart abbia suonato il campanello del cancello e che Pattinson, nel vederla, abbia subito accolto la sua ex alla festa. “È una persona davvero adorabile” ha aggiunto la Hardwick parlando dell’attore.

Kristen Stewart e Robert Pattinson, ex in buoni rapporti

Una situazione che poteva rivelarsi spiacevole, che invece si è trasformata in una vera e propria reunion vampiresca quella avvenuta durante il compleanno di Robert Pattinson, che oltre a far impazzire i fan della saga, li rassicura sul fatto che tra i due attori scorre buon sangue. I due, infatti, sono in ottimi rapporti nonostante la loro relazione sia finita in modo complicato. Stewart e Pattinson, dopo aver impersonato Bella e Edward in Twilight, sono stati fidanzati anche nella vita reale dal 2009 al 2013. La loro relazione è finita dopo che Kristen era stata sorpresa a baciare il regista di Biancaneve e il cacciatore Rupert Sanders.

Fonte: Getty Images

All’epoca, una fonte aveva rivelato: “Non aveva una relazione con Rupert. È stato solo un momento fugace che non sarebbe dovuto accadere. [Kristen] Non ha mai avuto intenzione di ferire nessuno. È una brava persona che ha appena fatto una scelta sbagliata.”A distanza di anni, pare però che tra i due non ci sia nessun rancore, e la comparsata della Stewart al compleanno di Robert lo conferma. Il volto di Bella Swan, infatti, ha poi dichiarato la sua bisessualità, e ora è felicemente fidanzata con Dylan Meyer. Per quanto riguarda Robert Pattinson, invece, i fan sono ancora in fibrillazione per la notizia che Suki Waterhouse, compagna dell’attore, ha rivelato durante un concerto a Città del Messico: i due stanno aspettando il loro primo figlio, e non potrebbero essere più felici di così.