Suki Waterhouse, le prime foto col pancione della fidanzata di Robert Pattinson

Fonte: Getty Images Suki Waterhouse e Robert Pattinson

Dopo aver annunciato ai fan la sua gravidanza durante uno dei suoi concerti, Suki Waterhouse mostra il suo pancione. La cantante, che fino al dolcissimo annuncio è sempre stata molto riservata riguardo alla sua relazione con Robert Pattinson e la sua gravidanza, ha postato sui social una serie di foto in cui il pancino, ora, è molto evidente.

Le prime foto col pancione di Suki Waterhouse

Aveva cercato di tenere la notizia della sua gravidanza quasi nascosta nonostante alcuni rumors che sospettavano una nuova nascita in vista. Poi, a novembre 2023, Suki Waterhouse ha deciso di confermare le voci, e di farlo in un modo molto particolare: durante il suo concerto al Corona Capital Festival di Città del Messico, ha raccontato ai fan che lei e Robert Pattinson aspettano il loro primo bambino. “Ho deciso di indossare qualcosa di particolarmente scintillante oggi perché pensavo che potesse distrarvi da ciò che sta succedendo” ha detto la star di Daisy Jones & the Six mentre gesticolava indicando la sua pancia “Ma dubito stia funzionando”.

Inutile dire che la notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, riempiendo di gioia i fan della cantante e dell’attore volto di Edward Cullen e Cedric Diggory in Harry Potter. Dopo la conferma ufficiale, la coppia non si è lasciata andare ad aggiornamenti sulla gravidanza, continuando a mantenere riservatezza su uno degli eventi più belli e impegnativi da affrontare. Ora, Suki ha però deciso di condividere col mondo le prime foto ufficiali del suo pancione, lasciando intendere che, forse, vorrà condividere di più la gioia che sta vivendo insieme a Robert Pattinson.

Fonte: IPA

La prima immagine postata dall’attrice su Instagram è parte di un carosello di foto che la ritraggono in vacanza: l’attrice, bellissima, sfoggia il suo pancione con un bikini floreale e una bandana di seta. Decisamente più recenti le foto in bianco: un maxi abito bianco drappeggiato e trasparente sulla pancia e sulle gambe, che conferisce a Suki uno stile premaman elegante e natalizio grazie ai sandali dorati.

Suki Waterhouse e Robert Pattinson, matrimonio nell’aria?

Nonostante Suki Waterhouse e Robert Pattinson siano due persone molto riservate, nell’ultimo periodo i rumors riguardo la loro vita di coppia non sono mancati. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2018 dopo la fine delle loro rispettive ex relazioni con Bradley Cooper e Kristen Stewart. Nonostante la popolarità, entrambi sono sempre stati molto riservati, evitando il più possibile che la loro storia d’amore venisse chiacchierata da media e social anche evitando domande durante le interviste.

Fonte: IPA

Recentemente, Suki si è però lasciata andare al romanticismo, raccontando che lei e Pattinson non riescono a stare lontani per più di due mesi e che, nonostante la loro storia duri da cinque anni, sentirlo la emoziona come fosse la prima volta: “Sono sempre incredibilmente emozionata quando vedo apparire il suo nome [sul mio telefono] o anche un messaggio, e penso che lui provi lo stesso per me. Abbiamo sempre così tanto da dire e lo trovo divertente”.

Ad aggiungere magia, un possibile matrimonio. Dopo l’annuncio della gravidanza, infatti, i fan hanno iniziato a sospettare che i due stessero pensando alle nozze. Ad alimentare i dubbi, una foto pubblicata da TMZ scattata mentre la coppia camminava per Londra, in cui la modella e attrice indossava un bellissimo anello sulla mano sinistra, e il commento di un insider che, parlando con People, ha raccontato: “Sono fidanzati. Entrambi vogliono sposarsi. È importante per loro.”