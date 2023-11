Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Suki Waterhouse e Robert Pattinson stanno per diventare genitori. La notizia era nell’aria: per settimane i fan si sono chiesti quando sarebbe arrivata la conferma dalla coppia. Ecco che l’attesa, alla fine, è stata ripagata: la cantante e attrice, emozionatissima, ha deciso di mostrare il suo pancione durante un evento a Città del Messico rendendo pazzi di gioia gli spettatori.

Robert Pattinson sarà papà: l’annuncio di Suki Waterhouse

Dopo mesi di rumors su una presunta gravidanza, Suki Waterhouse ha confermato che lei e Robert Pattinson aspettano il loro primo bambino durante il suo concerto al Corona Capital Festival di Città del Messico. “Ho deciso di indossare qualcosa di particolarmente scintillante oggi perché pensavo che potesse distrarvi da ciò che sta succedendo” ha detto la star di Daisy Jones & the Six mentre gesticolava indicando la sua pancia “Ma dubito stia funzionando”.

Una notizia bellissima per i fan di una coppia che, pur stando insieme da più di cinque anni, ha sempre evitato il più possibile le luci della ribalta mediatica: il loro debutto insieme sul red carpet è avvenuto solamente nel 2022, a Giza, durante uno show di Dior. In quell’occasione, i due sono stati ripresi sia sul red carpet sia durante lo spettacolo, seduti fianco a fianco. La loro storia d’amore, pur vivendo per la maggior del tempo lontano dalle telecamere e dai riflettori, ha comunque trovato grande risalto sia tra i fan sia nella stampa, che spesso ha cercato di scoprire di più sulla coppia. Durante un’intervista al Sunday Times, Suki Waterhouse ha rivelato che non passano mai più di due mesi lontani l’uno dall’altro, anche durante le riprese dei film di cui fanno parte. Un amore bellissimo, in grado di sostenere il protagonista di Batman nel superare la sua ansia Hollywoodiana.

“Ho avuto due giorni liberi l’altro giorno, e non c’era dubbio che tornassi a trovarlo“, ha detto, aggiungendo: “Sono sempre incredibilmente emozionata quando vedo apparire il suo nome [sul mio telefono] o anche un messaggio, e penso che lui provi lo stesso per me. Abbiamo sempre così tanto da dire e lo trovo divertente”. Suki ha anche rivelato durante una puntata del podcast Driven Minds di Apple che la coppia ha iniziato a vivere insieme all’inizio di quest’anno. “Sono scioccata dal fatto di essere così felice con qualcuno da quasi cinque anni”, ha aggiunto.

Suki Waterhouse, chi è la fidanzata di Robert Pattinson

Bella, di talento e con un curriculum cinematografico invidiabile. Suki Waterhouse, nata a Londra nel 1992, è un’attrice, modella e cantante conosciuta per il suo ruolo nel film di Woody Allen Un giorno di pioggia a New York, per la sua partecipazione in The Bad Batch con Keanu Reeves e per la sua ultima apparizione come protagonista in Daisy Jones & The Six, miniserie drammatica di Prime Video. Oltre che attrice e cantante, Suki è un volto noto anche sulle passerelle: ha sfilato per marchi importanti dell’alta moda come Burberry, Alexander Wang, Miu Miu e Balenciaga.

Dopo la fine della sua relazione con Bradley Cooper nel 2015, Suki si è legata al vampiro ex fidanzato di Kristen Stewart (non solo in Twlight, ma anche nella realtà). Le voci sulla gravidanza hanno iniziato a circolare già nell’ del 2023: i fan, oltre ad aver scorto un pancino sospetto, avevano notato che l’attrice seguiva account di gravidanza e genitorialità su Instagram.