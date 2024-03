Da Federica Pellegrini a Romina Carrisi, le mamme e i papà VIP del 2024

Il 2024 è cominciato all'insegna dei lieti eventi. L'arrivo di un bebè in casa ha accomunato molti VIP sin dall'inizio dell'anno, portando nelle loro case quel mix di felicità e adrenalina che tutti i neo-genitori provano sulla propria pelle. C'è chi non ha perso occasione per documentare la gravidanza fino alla nascita e chi, al contrario, ha voluto tenere per sé il segreto dando l'annuncio a cose fatte. In ogni caso mamme e papà meritano assolutamente di essere celebrati.