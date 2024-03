Maluma è diventato papà: è nata la prima figlia del cantante

Fonte: Getty Images Maluma con la fidanzata Susana Gomez

Dopo mesi di attesa è finalmente nata la prima figlia di Maluma. Il cantante colombiano, tra i massimi esponenti del reggaeton, ha annunciato sui social network la nascita della sua primogenita: Paris. La bambina è nata dal rapporto tra l’artista e la compagna Susana Gomez. Molto probabilmente nei prossimi mesi Maluma, il cui vero nome è Juan Luis Londoño Arias, si prenderà una pausa dal lavoro per dedicarsi completamente alla neonata.

È nata Paris, la prima figlia di Maluma e Susana Gomez

A trent’anni Maluma è diventato padre per la prima volta. La piccola Paris è nata lo scorso 9 marzo in una clinica di Medellin, la città natale di Maluma ma anche della fidanzata Susana Gomez. Il musicista ha dato l’annuncio su Instagram, postando alcuni scatti della nuova arrivata.

“Il 9 marzo alle 8:23 è nato l’amore della nostra vita Paris Londoño Gómez. – ha scritto Maluma svelando quindi che alla bambina è stato dato il doppio cognome – Grazie a tutti per i vostri messaggi di auguri. Susana, amore, grazie per aver realizzato il più grande sogno di diventare padre, non dimenticherò mai questo momento. Vi amo”.

Maluma ha condiviso alcune foto in bianco e nero: nella prima si vede la manina della figlia, poi c’è quella in cui bacia teneramente sulla fronte la compagna stremata dal parto e infine una dolce immagine che lo vede protagonista mentre tiene in braccio la sua primogenita. Tra i tanti commenti non è passato inosservato quello della stilista Donatella Versace: “Congratulazioni a te e alla tua bellissima famiglia”.

Pure Luis Fonsi, noto per la hit Despacito, ha voluto scrivere un messaggio a Maluma: “Congratulazione fratello, ora saprai cos’è il vero amore”. Paris Hilton ha invece commentato così: “Congratulazioni Maluma! Benvenuta nel club, adoro il tuo nome”.

In queste ore liete non è mancata una nota polemica: l’avvocata Angélica Monsalve Gaviria si è lamentata sui social network per il trattamento ricevuto nella clinica in cui ha partorito Susana Gomez.

“Non ho potuto vedere mio nipote Piero, che è nato alla Clinica Rosario di Medellín. Hanno portato fuori mia figlia e altre mamme dalla sala d’attesa perché oggi in quella struttura è nata la figlia di Maluma“. Accusa alla quale per il momento il cantante ha preferito non rispondere,

Chi è Susana Gomez, la fidanzata di Maluma

Maluma è fidanzato con Susana Gomez dal 2020 ma la relazione è stata ufficializzata con un romantico scatto su Instagram solo l’anno successivo. I due però sono stati amici per un lungo periodo prima di lasciarsi travolgere dalla passione. Per Maluma si tratta della prima relazione con una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Classe 1995, Susana è infatti un architetto e un’imprenditrice e anche lei è nata e cresciuta in Colombia. La Gomez possiede una società di interior design chiamata Ese+Ese. È inoltre una designer di gioielli: insieme alla sorella Juliana Gomez ha fondato il brand Sileo Timeless Jewelry.

Susana Gomez ha alle spalle un divorzio di cui non si sa praticamente nulla. Maluma, invece, è stato legato alla modella cubana ma di origini croate Natalia Barulich, la protagonista del suo popolare videoclip Felices los 4. Un rapporto durato a malapena due anni e finito per motivi mai chiariti del tutto. Qualche tempo dopo la rottura però la Barulich è stata pizzicata in compagna del calciatore Neymar.

Maluma ha annunciato la gravidanza di Susana Gomez lo scorso autunno, tramite il videoclip della sua ultima canzone intitolata Procura. Nel brano Maluma racconta proprio la love story con la sua dolce metà.